Marina Rei – Per essere felici: audio e testo del nuovo singolo

La cantautrice romana Marina Rei è tornata con Per essere felici, nuovo singolo disponibile ovunque dal 14 gennaio 2020 per Giungla Dischi / Perenne S.a.s..

Il testo e l’audio della nuova bella e introspettiva canzone, scritta e composta dall’interprete e prodotta insieme a Matteo Scannicchio, che dovrebbe far parte del futuro decimo album, che farà seguito a Pareidolia pubblicato il 30 settembre 2014. I fan dell’artista non possono quindi che essere felici.

Marina Rei – Per essere felici testo

Ammetterai non è stato facile

parlarti… con sincerità

hai fatto scelte difficili

credimi…

la senti ancora nelle tue gambe

tutta la fatica

ma ti è servita a capire il mondo

e a respirare la facoltà

di essere te stessa

lontana da chi ti vedeva diversa

la facoltà… di perderti

è l’unica via per ritrovarti.

Non è mai stato facile… credersi

a volte servono anni… per sciogliersi

per buttarsi indietro tutto

e dirsi “io sono ancora qui”

servirebbe

Con la facoltà… di essere se stessi

lontani da chi ci vorrebbe diversi

la facoltà… di scegliersi

è l’unica via per amarsi.





Servono le conferme

serve più “apparire”

serve quel che dici

serve quasi niente

per essere felici

per essere felici





