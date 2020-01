Ex-Otago – Tutto Ciò Che Abbiamo: testo e audio della canzone

Il gruppo indie pop genovese Ex-Otago, in data 14 gennaio 2020 ha rilasciato il nuovo singolo Tutto Ciò Che Abbiamo, bella canzone che arriva a poco più di un mese di distanza da Scusa.

Il testo e l’audio di questo meraviglioso brano della band composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci, Olmo Martellacci, Francesco Bacci e Rachid Bouchabla, lanciato tramite i social network con queste parole “Le nostre carezze, le nostre fragilità, i nostri baci, le nostre scuse, sempre difficili da far uscire. La nostra storia che solo a pensarci toglie il respiro. Non può bastarci tutto questo per essere felici, dobbiamo diventare qualcosa di più di una semplice coppia, dobbiamo navigare mari sconosciuti e bellissimi, foreste recondite, piene di suoni mai sentiti. Poi ci ritroveremo, consapevoli che insieme tutto è più straordinario. Unico e straordinario.”.

Ex-Otago Tutto Ciò Che Abbiamo testo

Non metto mai in ordine i vestiti

e penso di aver sempre ragione

però ti piace come guido

in retromarcia sono un drago

io adoro le verdure lesse

ma tu non le puoi vedere

ma poi ti faccio la pasta

e ritorniamo insieme

Tu dimmi, dimmi “come si fa?”

tu dimmi “come si fa?”

ad esser puntuali?

tu dimmi “come si fa?”

tu dimmi, dimmi “come si fa?”

tu dimmi “come si fa?”

ad esser sereni?

tu dimmi che senso ha





Mi son vegliato in piena notte

sulla faccia i tuoi capelli

come facciamo a non far caso

a quanto siamo belli?

A volte può sembrare niente

e poi non ce ne accorgiamo

ma la nostra relazione

non è tutto ciò che abbiamo

Ti prego, puoi guidare tu?

che sono stanco morto

e poi se l’unica… di cui mi fido

la nostra storia… è malinconica

come una pizza… di domenica.

Tu dimmi, dimmi “come si fa?”

tu dimmi “come si fa?”

ad esser puntuali?

tu dimmi “come si fa?”

tu dimmi, dimmi “come si fa?”

tu dimmi “come si fa?”

ad esser sereni?

tu dimmi che senso ha

Mi son vegliato in piena notte

sulla faccia i tuoi capelli

come facciamo a non far caso

a quanto siamo belli?

A volte può sembrare niente

e poi non ce ne accorgiamo

ma la nostra relazione

non è tutto ciò che abbiamo





Mi son vegliato in piena notte

sulla faccia i tuoi capelli

come facciamo a non far caso

a quanto siamo belli?

A volte può sembrare niente

e poi non ce ne accorgiamo

ma la nostra relazione

non è tutto ciò che abbiamo

Mi son vegliato in piena notte

sulla faccia i tuoi capelli

come facciamo a non far caso

a quanto siamo belli?





