Jeffrey Jey – Se ci fosse un domani: audio e testo del nuovo singolo

Se ci fosse un domani è il nuovo singolo del cantautore e musicista siciliano Gianfranco Randone, in arte Jeffrey Jey, pubblicato il 12 aprile 2019 via Impavido Records.

Questa nuova e bella canzone prodotta e scritta di suo pugno, anticipa il rilascio del primo progetto discografico lontano dagli Eiffel 65, in uscita la prossima estate.

In questa romantica poesia, Gianfranco canta tutte le cose belle che farebbe con la persona che ama, ma appunto… se ci fosse un domani.

Jeffrey Jey – Se ci fosse un domani Testo

Download su: iTunes

Potremmo vivere

potremmo vivere in una casa di fronte al mare

con dei vicini, chissà magari, anche un cane

potrei abbracciarti quando ti metti a cucinare

potremmo stare tutto il giorno a ballare

ed a saltare

su questo letto dove si farà l’amore

e avere un bimbo

con cui giocare

in cui sperare.





Ma se ci fosse ancora un domani

per noi

mi aggrapperei con tutta la mia forza al cielo

per non cadere senza di te

quanto vorrei per noi ci fosse un domani.

Potremmo scrivere

potremmo scrivere sui muri frasi d’amore

uscire con gli amici e prendere da bere

potremmo andare in nuoto in due fino al mare

potremmo andare ad un concerto e cantare

e urlare

nulla al mondo ci potrà mai separare

e mano nella mano

potremmo volare

e invecchiare.

Se solo ci fosse ancora un domani

per noi

io strapperei tutte le stelle da questo cielo

per ritrovarmi sempre con te

se ci fosse per noi ancora un domani.

Quanto vorrei

costruire un altro cielo su di noi

lontano da tutto

lontano da tutti

aspettami.





Ma se ci fosse ancora un domani

per noi

imparerei a volare oltre queste nuvole

sopra di noi

così io e te

potremmo avere finalmente un domani.





