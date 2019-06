Marco Ligabue – Altalena: ascolta il nuovo singolo (testo)

Altalena è il titolo del nuovo singolo di Marco Ligabue, un bel brano disponibile dal 28 giugno 2019 via Music Overdrive Management. Il testo e l’audio della nuova canzone.

Scritto a quattro mani con il giovane amico e autore Leonardo Cristoni e arrangiato da Federico Nardelli, questo pezzo racconta il dolore che si prova quando si è ancora innamorati di una persona e non si riesce a dimenticarla. L’altalena è qui una metafora di vita.

Ecco le parole di Marco, reduce dall’esperienza come giudice alla trasmissione All Together Now su Canale 5, riguardo il nuovo lavoro: “C’è un istinto naturale che porta ognuno di noi a spingersi sempre avanti nella vita, non ce ne rendiamo conto eppure lo percepiamo sin dalla prima volta che da bambini saliamo sull’altalena. Questo istinto è talmente forte che ci fa pure prendere la rincorsa. Poi, però, la vita di tutti i giorni ci fa fare anche i conti con chi siamo stati finora, con il passato e con i ricordi, riportandoci continuamente indietro, proprio come succede quando andiamo su un’altalena. Amore, amicizia e sogni sono spinte incredibili, danno al nostro tempo un continuo rimbalzo di emozioni tra ciò che è stato e ciò che sarà. Ho capito cos’è il tempo, è un’altalena. E quanto è bello quel vento che ti arriva in faccia quando vai su e giù?“.

Altalena Testo Marco Ligabue

Download su: Amazon – iTunes

Non ce l’abbiamo fatta

a ricucire tutto

potevamo usare l’attak

ma ormai s’era distrutto

sembrava un film di quelli a lieto fine

poi colpo di scena

titoli di coda.

Non ce l’abbiamo fatta

a dimenticare tutto

sotto con un nuovo hashtag

metabolizziamo il lutto

un cuore non è il virus dei ricordi

farebbe al nostro caso

sarebbe già d’aiuto.

Quante impressioni di settembre che ho

le sento ancora

resto da solo in mezzo al letto però

stanotte non dormirò!





Aiutami a dimenticarti per questa sera

anche se fuori c’è sereno e luna piena

dentro una camera d’albergo sarà bufera

ed ho capito cos’è il tempo: è un’altalena

aiutami a dimenticarti

aiutami a dimenticarti

dentro i ricordi di un cortile

una vita intera

una bambina e poi una sposa

e un’altalena.

T’immagini l’inverno

con il fumo sulla bocca

a rivedersi dopo mesi

soli nella stessa piazza

mi chiederai della mia barba incolta

poi fuori sassolini

fuori da ogni scarpa.

Solo strada facendo lo so

che il tempo ci cura!

resto da solo in mezzo al letto però

stanotte non dormirò!

Aiutami a dimenticarti per questa sera

anche se fuori c’è sereno e luna piena

dentro una camera d’albergo sarà bufera

ed ho capito cos’è il tempo: è un’altalena

aiutami a dimenticarti

aiutami a dimenticarti

dentro i ricordi di un cortile

una vita intera

una bambina e poi una sposa

e un’altalena.

Non avevo previsto che

se non sei tu a spingere

sento che scricchiola.





Aiutami a dimenticarti per questa sera

anche se fuori c’è sereno e luna piena

dentro una camera d’albergo sarà bufera

ed ho capito cos’è il tempo: è un’altalena!

Aiutami a dimenticarti

aiutami a dimenticarti

dentro i ricordi di un cortile

una vita intera

una bambina e poi una sposa

e un’altalena.





Ascolta su: