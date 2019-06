Diodato – Non ti amo più: audio, video ufficiale e testo della nuova canzone

Si intitola Non ti amo Più il nuovo singolo del cantautore Antonio Diodato, disponibile in streaming e nei negozi da venerdì 28 giugno via Carosello Records, mentre il successivo 5 luglio sarà anche on air. Leggi il testo e ascolta e guarda il video diretto da Priscilla Santinelli.

Dopo Il commerciante, è arrivata questa interessante e ironica canzone, nella quale l’artista immagina a modo suo la fine di una love story, un amore monotono e senza più passione, in fondo come lui stesso ha affermato “chi ha avuto la fortuna di amare e di essere amato ha probabilmente avuto anche la sfortuna di non amare più o di non essere più amato“.

E nel filmato diretto da Borotalco.tv, Diodato è una sorta di Cupido all’opposto, che dapprima assiste alla fredda situazione di una coppia e al palese al malumore di lui, che proprio non riesce più a sopportare la sua “dolce metà”, fino a suggerirgli un drastico atto liberatorio. E il finale è sorprendente…

Diodato Non ti amo più testo

Download su: Amazon – iTunes

No

non lo so

come fare, come fare, come fare a dirtelo

non lo so

no

non lo so

come faccio, come faccio, come faccio a dirtelo

non lo so

che ci ho provato a mordermi le mani

a dirmi almeno aspetta sia domani

che la notte si sa porta consiglio

mi sveglio, uno sbadiglio

e forse non avrò più voglia di gridarti che.





Non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te

toccare da te

no, non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te.

[parlato]

Ah, eccoci qua

questo è il momento in cui bisogna essere…

lucidi.

Si lo so

che una coppia è fatta di compromessi

che no

non può andare sempre tutto alla grande

che ci sono momenti in cui le domande

a cui non troverai mai una risposta

forse è meglio non farsele e poi

cosa credi non ci voglia sacrificio

stare insieme, anche accettare il dentifricio

tutti i giorni senza il tappo

e se diventi matto tanto meglio, tanto

c’ho provato a mordermi le mani

a dirmi almeno aspetta sia domani

che la notte si sa porta consiglio

mi sveglio, uno sbadiglio

e forse non avrò più voglia di gridarti che.

Non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te

toccare da te

no, non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te.





Io dimmi tu cosa dovrei fare

forse dovrei accettare

questa sensazione di vuoto e fastidio

di morte interiore

non ti voglio fare male, non ti voglio fare male

ma no

non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te!





Ascolta su: