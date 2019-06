Manuel Turizo & Ozuna – Esclavo De Tus Besos: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Leggi testo e la traduzione in italiano di Esclavo De Tus Besos, singolo del colombiano Manuel Turizo con la collaborazione del portoricano Ozuna, pubblicato il 15 febbraio 2019 via Sony Music Latin/La Industria. Ascolta e guarda il video di questo bel brano, scritto dai cantanti con la collaborazione di Vicente Saavedra, Juan Diego Medina Vélez & Julian Turizo e prodotto da Zensei.

I due artisti sono molto amici ed hanno già avuto modo di collaborare nel successo planetario Vaina Loca. Qui hanno dato vita ad un altro interessante pezzo, nel quale cantano la disperazione scaturita dalla rottura con la donna amata, da qui il titolo “schiavo dei tuoi baci”: soffrono tanto e non riescono proprio a rassegnarsi al fatto che non stringeranno più la persona con la quale un tempo condividevano bellissimi momenti.

Esclavo De Tus Besos testo Manuel Turizo & Ozuna

[Intro: Manuel Turizo ]

Prometí olvidarte, pero a donde voy

Llevo tu recuerdo conmigo

[Ozuna]

Es mi corazón quien no te dice adiós

Pero en mi mente te lo digo, oh

[Pre-Coro: Manuel Turizo]

Hoy quiero decirle adiós a la soledad

Salir a buscarte, sin ti no puedo más

Voy a confesar lo que no dije jamás

No hay punto final

[Coro: Ozuna]

Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño

Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos

[Manuel Turizo]

También que sepas que sería poco decir “Quiero estar contigo”

Tu nombre mi primer verso

Y de último tu apellido

[Verso 1: Manuel Turizo]

En mi desvelo

Cada que cierro los ojos yo a ti te veo

Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo

De compartir contigo lo que ya no puedo

“Volverá” le digo to’ el día a la soledad

El brillo de su mirar regresará

Y se irá la oscuridad que me está matando

“Volverá” le digo to’ el día a la soledad

Moriría si regresaras

Lady, no perdamos tiempo y dime la verdad

[Coro: Ozuna]

Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño

Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos

[Manuel Turizo]

También que sepas que sería poco decir “Quiero estar contigo”

Tu nombre mi primer verso

Y de último tu apellido (Ozuna)

[Verso 2: Ozuna]

Sería poco ya decir que quiero estar contigo

Sería poco que tú y yo seamo’ sólo amigo’

Hay mucho má’ en tu corazón que en el mío (Oh, oh)

Quiero abrigarte y abrazarte, que no te de frío

Nunca conocer la soledad

Seguro no querrá’ que se acabe la madrugá’ (Ah, ah-ah)

Un poco ‘e vallenato pa’ lo viejo recordar

Bachatita de Romeo cuando ella quiere bailar (Ooh, ooh)

Lo más que me gusta de ella e’: no necesita apariencia

Tiene die’ amiga’ y ninguna son competencia

Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia

Entra pa’ la disco y se me convierte en tendencia

Lo más que me gusta de ella e’: no necesita apariencia

Tiene die’ amiga’ y ninguna son competencia

Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia (Woh-oh)

Entra pa’ la disco y se me convierte en tendencia (Baby)





[Coro: Manuel Turizo]

Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño

Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos

También que sepas que sería poco decir “Quiero estar contigo”

Tu nombre mi primer verso

Y de último tu apellido (Oh-oh-oh-oh-oh)

[Outro]

Manuel Turizo

Ozuna (Oh-oh-oh-oh-oh)

Ozuna

Zensei

Julián Turizo, oh

La Industria Inc

(Prometí olvidarte, pero a donde voy

Llevo tu recuerdo conmigo

Es mi corazón quien no te dice adiós

Pero en mi mente te lo digo, oh)





Manuel Turizo Ozuna Esclavo De Tus Besos traduzione

[Manuel Turizo]

Ho promesso di dimenticarti, ma ovunque vada

Porterò con me il tuo ricordo

[Ozuna]

È il mio cuore a non dirti addio

Ma nella mia mente te lo sto dicendo, oh

[Turizo]

Oggi voglio dire addio alla solitudine

Venirti a cercare, senza di te non ne posso più

Confesserò quello che non ho detto a nessuno

Non c’è una fine

[Ozuna]

Io ti confesso, che divento matto quando ho il tuo amore

Sono schiavo dei tuoi baci, accelerano le mie pulsazioni

[Manuel Turizo]

Sappi anche che sarebbe riduttivo dire “Voglio stare con te”

Il tuo nome è la mia prima strofa

E la fine è il tuo cognome





[Turizo]

Nella mia insonnia

Tutte le volte che chiudo gli occhi ti vedo

A poco a poco ricordandoti sento il desiderio

Di condividere con te quello che non posso più

“Tornerà” dico tutto il giorno alla solitudine

Il bagliore del suo sguardo tornerà

E l’oscurità che mi sta uccidendo andrà via

“Tornerà” dico tutto il giorno alla solitudine

Se tornassi morirei

Ragazza, non perdiamo tempo e dimmi la verità

[Ozuna]

È il mio cuore a non dirti addio

Ma nella mia mente te lo sto dicendo, oh

[Turizo]

Oggi voglio dire addio alla solitudine

Venirti a cercare, senza di te non ne posso più

Confesserò quello che non ho detto a nessuno

Non c’è una fine (Ozuna)

[Ozuna]

Sarebbe riduttivo dire che voglio stare con te

Sarebbe poco che io e te restassimo solo amici

C’è molto di più nel tuo cuore che nel mio (Oh, oh)

Vorrei riscaldarti e abbracciarti, per non farti sentire freddo

Non sapere cosa sia la solitudine

Di sicuro non vorrai che l’alba finisca (Ah, ah-ah)

Un po’ di vallenato per i vecchi ricordi

Una bachata di Romeo Santos quando lei vuole ballare (Ooh, ooh)

La cosa che più mi piace di lei è: non ha bisogno di apparire

Ha dieci amiche e nessuna può competere con lei

Sa cosa dà, non ciò che pensa il pubblico

Entra in discoteca e diventa una tendenza

La cosa che più mi piace di lei è: non ha bisogno dell’apparenza

Ha dieci amiche e nessuna può competere con lei

Sa cosa dà, non ciò che pensa il pubblico (Woh-oh)

Entra in discoteca e diventa una tendenza (Baby)

[Manuel Turizo]

Io ti confesso, che divento matto quando ho il tuo amore

Sono schiavo dei tuoi baci, accelerano le mie pulsazioni

Sappi anche che sarebbe riduttivo dire “Voglio stare con te”

Il tuo nome è la mia prima strofa

E la fine è il tuo cognome (Oh-oh-oh-oh-oh)

