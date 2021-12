Maneskin, possibile ritorno sul palco dell’Ariston

By

I Maneskin potrebbero tornare sul palco del Teatro Ariston. Ecco tutti i dettagli.

I Maneskin, sono una band italiana che nel 2021 ha avuto un enorme successo a tal punto da diventare uno dei gruppi musicali rock emergenti in tutto il mondo.

Lo scorso marzo, la band, ha vinto il 71° Festival di Sanremo, arrivando al primo posto nella competizione canora battendo in finalissima Fedez con Francesca Michielin che si sono classificati al secondo posto ed Ermal Meta che invece si è piazzato al terzo posto.

Maneskin: ritorno al Festival di Sanremo

Grazie alla vittoria Sanremese, la band ha avuto la possibilità di esibirsi e di gareggiare in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest, con il brano che ha vinto la kermesse italiana, Zitti e Buoni, in una versione rivisitata nel testo per via di alcuni contenuti espliciti.

Il brano è risultato vincitore e ha portato l’Italia sul gradino più alto della competizione europea per la terza volta dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti con Non ho l’età e di Toto Cutugno con Insieme: 1992.

Dopo la vittoria, il cantante Damiano David, ha eseguito il brano sul palco dell’ Eurovision Song Contest, nella versione originale senza censure. L’Italia, non vinceva la competizione dal 1990, quindi il trionfo italiano è arrivato dopo 31 anni.

Sebbene il nostro Paese sia stato assente dall’Eurovision dal 1998 al 2010 per poi rientrare in gara nel 2011 con Raphael Gualazzi, nel corso di questi dieci anni, più volte ha avuto la possibilità di vincere.

Sia nel 2011, quando col ritorno in gara, l’Italia si è piazzata al secondo posto, sia nel 2015 con Il Volo che con il brano Grande Amore, si sono classificati al terzo posto e sia nel 2019 con Mahmood con Soldi, che non ha vinto la competizione per un soffio, piazzandosi al secondo posto.

Ma in tutti questi 10 anni di ritorno all’ESC, l’Italia si è sempre classificata tra i primi 10 posto ad esclusione dell’edizione 2014 e 2016 dove con Emma Marrone e Francesca Michielin si è classificata al 16° e al 21° posto.

Il successo internazionale e le origini

Dopo aver vinto un premio come Best Rock agli MTV Ema 2021 ed essere stati nominati agli AMA 2021, i Maneskin potrebbero tornare al Festival di Sanremo per festeggiare i loro successi mondiali sul palco del Teatro Ariston dove tutto il loro sogno ha avuto inizio.

La band, si è formata nel 2016 e ha cominciato a suonare per le vie del centro di Roma per poi partecipare al talent show X Factor dove si è classificata al secondo posto, dietro Lorenzo Licitra, ma nonostante questo ha avuto un enorme successo in patria diventando uno dei gruppi più amati dagli ascoltatori.

Il loro ritorno al Festival di Sanremo è quasi certo, dato che nelle date della kermesse, sono liberi da qualsiasi tour o esibizione, ma per la conferma bisogna attendere l’annuncio degli ospiti da parte del conduttore Amadeus.