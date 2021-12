Eurovision 2022, Laura Pausini alla conduzione del festival? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni Laura Pausini potrebbe condurre la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ecco tutta la verità.

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà nel mese di maggio a Torino presso il PalaOlimpico.

Questo è stato possibile grazie alla vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e Buoni nell’edizione 2021 della competizione europea.

Infatti, ogni paese che vince l’edizione, secondo il regolamento, deve ospitare l’edizione successiva, fatta eccezione per i paesi che non fanno parte dell’UER (Unione Europea di radiodiffusione) come l’Australia. In tal caso l’azienda televisiva del paese produrrà l’evento in Europa insieme ad un membro dell’UER.

Eurovision 2022: Laura Pausini alla conduzione?

L’evento è amatissimo in tutta Europa e l’Italia è stata trionfatrice per ben tre volte. La prima volta nel 1964 con il brano Non ho l’età cantato da Gigliola Cinquetti, la seconda volta con il brano Insieme:1992, cantato da Toto Cutugno nell’edizione del 1990 e la terza volta con i già citati Maneskin e il fortunato brano Zitti e Buoni.

Se per quanto riguarda il luogo, dopo un’attenta selezione, è stato designato il PalaOlimpico di Torino, nulla si sa riguardo la conduzione dell’evento.

I conduttori dell’Eurovision 2022: i presunti nomi

Negli anni passati, i paesi Europei che hanno organizzato l’evento, si sono avvalsi dei propri connazionali per presentare la kermesse. Non sempre erano dei conduttori veri e propri, molti di loro erano ex concorrenti dell’Eurovision, o comici o famosi youtubers. Una delle caratteristiche fondamentali però per poter condurre l’evento è quello di saper parlare un inglese fluente.

Per questa motivazione, durante l’estate è stato fatto il nome di Chiara Ferragni. La donna, oltre saper padroneggiare ottimamente la lingua inglese, ultimamente ha pubblicato su Prime Video di tutta Europa la serie tv The Ferragnez, che la vede protagonista insieme a suo marito Fedez. Questo potrebbe giovarle la scelta.

Altri nomi che sono stati fatti sono quello di Alessandro Cattellan e Milly Carlucci. Quest’ultima durante un’intervista con i giornalisti Andrea Conti e Claudia Rossi, che gli hanno chiesto se la loro conduzione della Prima della Scala, fosse un’anteprima della conduzione dell’Eurovision.

Milly Carlucci e Alessandro Cattelan a #Eurovision2022? Io e @claudoe l’abbiamo chiesto proprio a lei al talk #Programma Qui la diretta con le pagelle ai finalisti, Il cantante mascherato e un messaggio a chi esce dal talent ▶️ HTTPS://T.CO/TVHVONZEN5 @FQMagazineit PIC.TWITTER.COM/E9UOPCGNKN — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 14, 2021

La conduttrice, che non ha mai negato di voler presentare l’evento, ha risposto di essere impegnata con la preparazione della terza edizione de Il Cantante Mascherato ma alla fine è rimasta vaga son un sorriso beffardo esclamando un “Dai dai vediamo”.

Ma oltre i già citati, negli ultimi giorni, si fa sempre incessante il nome di Laura Pausini, la donna sembra essere tra le prescelte alla conduzione dell’Eurovision in quanto ha alle spalle una carriera estera e un golden globe all’attivo.

L’ unica certezza al momento è il ritorno di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nel commento in Italiano.