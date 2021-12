X Factor, gIANMARIA annuncia il tuor “Fallirò Tour”: la prima data il 25 Febbraio 2022

By

Il concorrente dell’ultimo X Factor gIANMARIA ha annunciato le date del suo tour del 2022. Ecco dove sarà e quando.

gIANMARIA è un cantautore italiano che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor classificandosi al secondo posto dietro il vincitore Baltimora.

Muove i primi passi nel mondo della musica a 15 anni sotto il nome di GiamXOXO e nel 2020 viene selezionato nell’Insert Coin della laber AAR Music, cominciando a produrre e pubblicare canzoni con il suo attuale nome d’arte.

gIANMARIA: Le date del tour

Il suo vero nome corrisponde a quello di Gianmaria Volpato e a soli 19 anni si è fatto conoscere per via del suo stile particolare che lo ha contraddistinto sin dai primi momenti all’interno del talent.

Infatti, durante le audizioni, ha commosso i giudici grazie ai suoi singoli I Suicidi e Senza Saliva oltre che ad aver interpretato in maniera ottimale molti brani che gli sono stati assegnati dalla sua coach all’interno dello show canoro Emma Marrone.

In particolare, il suo singolo, I Suicidi, vuole essere una denuncia alla società e lo fa in modo diretto come un pugno allo stomaco emozionando e colpendo l’ascoltatore.

Dopo aver ascoltato per la prima volta il suo brano, la sua coach Emma, ha esclamato “Apri la bocca e ci sfondi la faccia”.

Il secondo posto ad X Factor e le tappe italiane

Il sogno di gIANMARIA era quello di vincere il talent, come un riconoscimento alla sua musica, ma il suo desiderio non è stato avverato in quanto si è classificato soltanto al secondo posto.

Ma la storia di X Factor ci insegna che non solo i vincitori hanno successo, a volte diventando più anonimi di altri concorrenti, basti pensare a Giusy Ferreri, Gaia Gozzi e i Manekesin, che si sono classificati al secondo posto in varie edizioni, così come Mahmood e Noemi che nonostante siano stati eliminati dal talent prima della finale sono riusciti a diventare dei grandi nomi della musica italiana e non solo.

Prodotto da Eiemgei (Madame, Leon Faun, Rocco Hunt) che ha dato il via per una nuova fase artistica del cantautore, gIANMARIA è amatissimo dal pubblico e per questo ha subito deciso di lavorare su un tour il Fallirò Tour prodotto da VivoConcerti che partirà il 25 febbraio.

Ecco di seguito tutte le tappe:

25 febbraio 2022 – TREVISO (New Age Club)

27 febbraio 2022 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

1 marzo 2022 – MILANO (Santeria Toscana)

3 marzo 20220 – Roma (Largo Venue)

I biglietti per il tour di gIANMARIA sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati . Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com