Maneskin: prevista esibizione dal vivo agli American Music Awards | Ecco quando

Il successo dei Maneskin non si ferma. La band si esibirà agli American Music Awards. Ecco tutti i dettagli.

I Maneskin sono una band italiana formata da Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Damiano David che negli ultimi mesi stanno avendo un enorme successo a livello mondiale.

Il gruppo musicale si è formato grazie alla voglia della bassista Victoria De Angelis di formare una band durante gli anni del liceo. Così insieme a Thomas Raggi comincia a suonare reclutando in seguito il batterista Ethan Torchio. Dopo qualche tempo i tre ragazzi cominciano a provinare dei ragazzi per trovare una voce al loro gruppo.

I Maneskin agli AMA

Damiano David, si presenta alle selezioni venendo prima scartato dagli altri membri del gruppo e successivamente ripescato dopo essersi presentato nuovamente al loro cospetto convincendoli ad entrarlo a far parte della band dopo aver perfezionato la sua qualità vocale.

I Maneskin cominciano così a suonare nel 2016 esibendosi per le strade di Roma diventando degli artisti di strada, nel 2017 decidono di presentarsi alle selezioni di X Factor superando tutte le fasi dei casting ed entrando a far parte della categoria Gruppi capitanata da Manuel Agnelli e sorprendendo il pubblico con le loro esibizioni nei live del talent show musicale, grazie alla loro incredibile tenuta del palco.

Arrivati in finalissima, si classificano al secondo posto dietro il cantante Lorenzo Licitra. Nonostante la non vittoria al talent, il loro primo disco raggiunge in fretta i primi posti della classifica italiana così come tutti gli altri brani della band.

Nel 2021 i Maneskin partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni, vincendo la kermesse lasciando al secondo posto Francesca Michielin in duetto con Fedez e al terzo posto Ermal Meta.

Il successo internazionale

Grazie alla vittoria del festival della canzone italiana, con il brano sanremese, rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest, portando l’Italia al primo posto dopo 31 anni dall’ultima vittoria del 1990 avvenuta con Toto Cutugno, diventando così i terzi artisti italiani a vincere l’Eurovision dopo Gigliola Cinquetti e il già citato Toto Cutugno.

Nel giro di poche settimane il singolo raggiunge le vette delle classifiche europee fino ad arrivare a farsi conoscere anche in America grazie al loro singolo I Wanna Be Your Slave.

A novembre vincono l’MTV Europe music awards nella categoria Best Rock.

I Maneskin sono stati nominati con la cover del brano Beggin‘ nella categoria Favorite Trending Song degli AMAs 2021.

La band si esibirà il 21 novembre a Los Angeles al Microsoft Theater.

Per votare per i Maneskin potete collegarvi al sito Billboard.com.