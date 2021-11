Elisa, conoscete il marito della cantante? È famosissimo come lei

La cantante Elisa è sposata con una figura importante della musica italiana. Ecco di chi si tratta.

Elisa Toffoli, comunemente conosciuta con il nome Elisa, è una delle cantanti italiane considerata tra le più brave. Insieme a Giorgia viene annoverata come le più intonate durante le esibizioni live.

Nata a Trieste nel 1977 e cresciuta a Monfalcone, inizia a scrivere i suoi testi quasi completamente in inglese, cantando anche in spagnolo, francesce, sloveno e curdo già da 11 anni grazie alle influenze musicali provenienti dalla zona di confine con l’area balcanica e l’Europa centrarle in cui viveva.

Elisa: ecco suo marito

A 13 anni comincia a lavorare come sciampista nel negozio parrucchiere di sua madre e si esibisce come corista e cantante in vari gruppi locali. A 15 anni appare in televisione in una puntata del Karaoke condotto da Fiorello.

Il successo arriva quando la donna ha diciannove anni grazie all’album Pipes & Flowers, da cui viene estratto il singolo Labyrinth che ottiene un enorme successo nel 1997 in tutta Europa.



Nel 2001, a 23 anni, decide di partecipare in gara al Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà, portando un brano interamente in italiano, Luce (tramonti a nord est), vincendo la kermesse lasciando al secondo posto Giorgia e al terzo i Matia Bazar.

Elisa nel 2001 viene eletta come miglior artista italiana agli MTV Europe Music Awards di Francoforte, risultando ancora oggi l’unica artista femminile ad aver ricevuto questo premio.

A seguito del suo successo diventa ospite di numerosi trasmissioni televisive, e nel 2002 canta l’Inno di Mameli durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi Olimpici Invernali tenutisi a Sant Lake City.

Nel tempo Elisa ha collezionato numerose certificazioni e gli apprezzamenti della critica e del pubblico che l’hanno consacrata come una delle migliori artiste del panorama della musica italiana.

Grazie alla sua spontaneità e voglia di collaborare con altri artisti, prende parte ad alcune edizioni di Amici di Maria De Filippi in qualità di caposquadra, decretando tra le altre, la vittoria dei The Kolors.

Adesso Elisa è sempre all’attivo e secondo alcune indiscrezioni pare potrebbe tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo dopo 21 anni dalla sua vittoria in coppia con Rkomi. Ma questo è ancora tutto da vedere, dato che i nomi dei campioni in gara alla kermesse verranno rivelati da Amadeus soltanto nelle prossime settimane.

Andrea: il grande amore dell’artista

Elisa è felicemente sposta con Andrea Rigonat.

L’uomo si è unito in matrimonio alla cantante dopo 7 anni di fidanzamento nel 2015 e dal loro amore sono nati Emma Cecile (2009) e Sebastian (2013).

Rigonat è un rinomato musicista nonché produttore musicale e arrangiatore e grazie al suo lavoro ha avuto modo di conoscere la sua dolce metà