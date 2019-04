Madonna & Maluma in “Medellín”: audio, testo e traduzione in italiano del comeback

La popstar Madonna è tornata con il nuovo singolo Medellín, primo estratto dal quattordicesimo album in studio Madame X, che vedrà la luce il 14 giugno 2019, a oltre 4 anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Rebel Heart. L’attesissimo progetto includerà 13 inediti nella versione standard e 15 in quella deluxe.

Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo, cambiando identità, lottando per la libertà e portando la luce nei luoghi oscuri. Sono 12 le identità della popstar, che nel disco sarà una santa, un’insegnante, una studentessa, una professoressa, una suora, una prostituta, una cantante di cabaret, una prigioniera, un capo di stato, una domestica, una equestre e un’istruttrice di cha cha.

E nel primo assaggio, la cantante è un’istruttrice di cha cha che duetta con uno degli artisti più in voga degli ultimi mesi, vale a dire il colombiano Maluma, non unico ospite del progetto che vedrà anche la partecipazione di Anitta, Swae Lee e Quavo.

Qui i due pianificano viaggi, si ubriacano, e non escludono la possibilità di innamorarsi e successivamente sposarsi…

Testo Medellín

Download su: Amazon – iTunes

One, two, one, two

One, two, cha-cha-cha

One, two, two, one

Two, one, cha, cha-cha-cha

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my 17 year

Allowed myself to be naïve (Dime)

To be someone I’ve never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (¿Te gusta?)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin (Woo)

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa’ que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven con migo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven con migo, I’ll be so good for you

Te enamoras, te enamoras mami (Ay-ay-ay)

Ven con migo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven con migo, I’ll be so good for you

(Ay-ay-ay)

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn’t have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, ¿qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

Si siente’ que hay un viaje ahí en tu mente (Woo)

Será por el exceso de Aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo vacila

Que estamos en Colombia y aquí hay rumba en cada esquina

Si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe’)

Si sé de dónde vienes pues sé pa’ donde voy

Ven con migo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven con migo, I’ll be so good for you

Te enamoras, te enamoras mami (Ay-ay-ay)

Ven con migo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven con migo, I’ll be so good for you (Okay)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue’ mami, pue’ mami, pue’ mami, nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi (Woo)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, ay-ay-ay

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

I took a trip that set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me (Ay-ay-ay)

Ven con migo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven con migo, I’ll be so good for you

Te enamoras, te enamoras mami (Ay-ay-ay)

Ven con migo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven con migo, I’ll be so good for you





Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue’ mami, pue’ mami, pue’ mami, nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, ay-ay-ay

One, two, two, one

One, two, two, one

One, one, two, two

Cha, cha-cha-cha

Autori: Edgar Barrera, Maluma, Mirwais Ahmadzaï & Madonna.





Madonna – Medellín traduzione

Uno, due, uno, due

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, due, uno

Due, uno, cha, cha-cha-cha

Ho preso una pillola e ho fatto un sogno (anche io)

Sono tornata a quando avevo 17 anni

Mi sono permessa di essere ingenua (racconta)

Di essere una persona che non sono mai stata (mi piace)

Ho bevuto un sorso e ho fatto un sogno

E mi sono svegliata a Medellín (ti piace?)

Il sole mi accarezzava la pelle (racconta)

Un’altra me poteva ora cominciare (Woo)

Tranquilla tesoro, sono con te

Non bisogna parlare molto per entrare nel giro

Se vuoi essere la mia regina, allora ti incoronerò

E qui ho un trono per farti sedere

Ti piace cavalcare, questo è certo

Se pensi che corro troppo, rallenterò

Perdonami, so che sei Madonna

Ma ti farò vedere come questo cane ti farà innamorare

Vieni con me, facciamo un viaggio

Ti porto in un posto lontano

Vieni con me, farò il bravo con te

Ti innamorerai, ti innamorerai tesoro (Ay-ay-ay)

Vieni con me, facciamo un viaggio

Dammi quella cosa che stai bevendo

Vieni con me, farò il bravo con te

(Ay-ay-ay)

Sorseggio il mio dolore proprio come champagne

Mi sono ritrovata a ballare sotto la pioggia con te

Mi sono sentita così nuda e viva (fammi vedere)

Per una volta non mi sono dovuta nascondere (Dice)

Ehi tesoro, che problemi hai? (dimmi)

Guarda che siamo già a casa mia (sì)

Se hai la sensazione che tua mente stia viaggiando

Sarà dovuto all’eccesso di Aguardiente

Ma tesoro tranquilla, tu esiti e basta

Che siamo in Colombia e qui c’è la rumba in ogni angolo

Se vuoi ce ne andiamo a Detroit

Se so da dove vieni, allora so dove sto andando.





Vieni con me, facciamo un viaggio

Ti porto in un posto lontano

Vieni con me, farò il bravo con te

Ti innamorerai, ti innamorerai tesoro (Ay-ay-ay)

Vieni con me, facciamo un viaggio

Dammi quella cosa che stai bevendo

Vieni con me, farò il bravo con te (Ok)

Se ti innamori (Se mi innamoro)

In meno di un anno, no, no, no (Hahaha)

Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo a Medallo (Ay, che bello)

Se ti innamori (Se mi innamoro)

E’ ciò che amo, no, no

Allora tesoro, allora tesoro, allora tesoro, ci sposiamo

(Cha-cha-cha)

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, rallenta piccolo (Woo)

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, ay-ay-ay

Abbiamo costruito un’intesa solo per amore

Venere era sopra di noi (oh, sì)

Ho fatto un viaggio che mi ha reso libera (Mia regina)

Mi sono perdonata per essere stata me stessa (Ay-ay-ay)

Vieni con me, facciamo un viaggio

Ti porto in un posto lontano

Vieni con me, farò il bravo con te

Ti innamorerai, ti innamorerai tesoro (Ay-ay-ay)

Vieni con me, facciamo un viaggio

Dammi quella cosa che stai bevendo

Vieni con me, farò il bravo con te

Se ti innamori (Se mi innamoro)

In meno di un anno, no, no, no

Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo a Medallo (Ay, che bello)

Se ti innamori (Se mi innamoro)

E’ ciò che amo, no, no

Allora tesoro, allora tesoro, allora tesoro, ci sposiamo

(Cha-cha-cha)

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, rallenta piccolo

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, cha-cha-cha

Uno, due, ay-ay-ay

Uno, due, due, uno

Uno, due, due, uno

Uno, uno, due, due

Cha, cha-cha-cha

Ascolta su: