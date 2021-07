Ma Quale Dieta di Luca Il Sole di Notte è la canzone che ha contagiato tutti i giocatori della nazionale di calcio ad Euro 2020 (video e testo)

Ma Quale Dieta, è un singolo di Luca Il Sole di Notte che, grazie a Lorenzo Insigne, che lo ha fatto conoscere ai compagni di nazionale, è divenuto a dir poco virale. Di seguito, il testo, l’audio e il video della canzone.

Ma Quale Dieta Testo

Sa accumenge ra matin’

Cu’n cornett’ e cappuccin’

una zuppa e latt’ a quantità

So’ pinnole pe’ me

Ma ch’ teng’ a verè

Si po’ chest polpett me magn comme Fruit Joy

Nun me ne m’port si na poco scoppij

si chest pizz’ fritt’, caramell so pe’ me

Ma qual’ diet’?

Me piacene e purpett

M’ piac’ a cotolett’

Agg’ magnat’ quattr’, teng fam’ e song e sett’

U sul’ e nott’

Mo stat’ a casa vostr’

Chiammatem’ p’a festa, na mezzor’ e stamm appost’

Crodino, portami una pizza [?]

Guagliò, ma ci vo tiempo?

E vai, vai

E se e vot’ po me pes’

Come grida la bilancia quando a volte poi ci salto su

Ma vac’ annanz’, pure si teng’ a panz’

Meglio l’omm e sustanz’ ca stecchina comm a te

Ma qual’ diet’?

Me piacene e purpett

M’ piac’ a cotolett’

Agg’ magnat’ quattr’, teng fam’ e song e sett’

U sul’ e nott’

Mo stat’ a casa vostr’

Chiammatem’ p’a festa, na mezzor’ e stamm appost’

Da bere che porto?

Da bere un bel panino

Ma io dico sempre da bere però

E io o panino mica mo mang’, mo bev

Ma qual’ diet’?

Me piacene e purpett

M’ piac’ a cotolett’

Agg’ magnat’ quattr’, teng fam’ e song e sett’

U sul’ e nott’

Mo stat’ a casa vostr’

Chiammatem’ p’a festa, na mezzor’ e stamm appost’

Traduzione in italiano della canzone Ma Quale Dieta

Si inizia dal mattino

Con cornetto e cappuccino

Una zuppa di latte in quantità





Per me è come prendere le pillole

Ma che me ne frega

Se mangio polpette come fossero Fruit Joy

Ma che me ne importa se tra un po’ scoppio

Se queste pizze fritte per me sono caramelle

Ma quale dieta?

Mi piacciono le polpette

Mi piace la cotoletta

Ho mangiato alle 4, ho fame e sono le 7

Col sole di sera

State e casa vostra, chiamatemi per le feste

Mezz’ora e sono a posto

Crodino, portami una pizza [?]

Guagliò, ma ci vuole tempo?

E vai, vai

E a volte quando mi peso

Come grida la bilancia

Quando a volte poi ci salto su

Ma vado avanti, anche se ho la pancia

Meglio l’uomo di sostanza che uno stecchino come te

Ma quale dieta?

Mi piacciono le polpette

Mi piace la cotoletta

Ho mangiato alle 4, ho fame e sono le 7

Col sole di sera

State e casa vostra, chiamatemi per le feste

Mezz’ora e sono a posto

Da bere che porto?

Da bere un bel panino

Ma io dico sempre da bere però

E io o panino mica lo mangio, lo bevo

Ma quale dieta?

Mi piacciono le polpette

Mi piace la cotoletta

Ho mangiato alle 4, ho fame e sono le 7

Col sole di sera

State e casa e chiamatemi per le feste

Mezz’ora e sono a posto

Ma Quale Dieta è la hit del momento divenuta virale

Non solo “Notti Magiche” di Gianna Nannini & Edoardo Bennato e quel “popopopo”, tratto dal brano White Stripes, “Seven Nation Army”. C’è anche questa canzone, l’inno di coloro i quali non amano le bilance, che ha contagiato un po’ tutti i giocatori dell’Italia trionfatrice agli europei di calcio, che si sono divertiti a cantarla a squarciagola e a renderla quindi molto popolare.

E ovviamente l’autore e cantante Luca Il Sole di Notte, al secolo Ciro Renna, che lavora anche in un ristorante di Sant’Antimo, stenta ancora a credere che il suo brano rilasciato il 21 ottobre 2020, sia pochi mesi più tardi divenuto virale, al punto tale da contagiare non solo i neo-campioni d’Europa, ma anche tutti gli italiani che, a oltre 24 ore dal trionfo ad Euro 2020, continuano a far festa. Il cantante dedica tutto questo alla sua famiglia e in principal modo al padre.

Video e audio della canzone

Il filmato che accompagna il brano, arrangiato da Franco Desire, è stato diretto da Ciro Grieco e Checco Danza. Naturalmente a farla da padrone è il cibo, a iniziare dalle tanto decantante polpette, e colui che lo divora come se il suo stomaco fosse infinitamente capiente.