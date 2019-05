Maluma – 11 PM: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

11 PM è il secondo singolo ufficiale estratto da 11:11, quarto album in studio del cantautore colombiano Maluma, uscito in tutto il mondo venerdì 17 maggio 2019. Leggi la traduzione in italiano del testo (Dj Gangsta, Sech, Vicente Barco, Nyal Beats, Edgar Barrera & Maluma) e ascolta l’audio della canzone prodotta da Dj Gangsta, Nyal Beats & Edgar Barrera.

Dopo svariate collaborazioni, il cantante ha reso disponibile l’atteso progetto, anticipato dalla hit HP e dal promozionale Déjale Saber; è ora il momento di questa canzone, nella quale l’artista fa un po’ il diavolo tentatore (non è la prima volta), cercando di convincere una donzella a mollare il fidanzato per spassarsela con lui.

E’ questo il concept di questo pezzo, accompagnato dal video ufficiale ancora una volta diretto da Nuno Gomes (già all’opera nel filmato di HP).

Maluma 11 PM traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Le undici pm e ancora non risponde

L’una del mattino e ancora nessuna risposta (Eh, eh)

Le due del mattino, mi dice di essere disponibile (Eh-eh, eh)

Le tre del mattino, le propongo una cosa

Come posso farti capire

Che con me stai molto meglio (dimmi)

Che nella mia auto ti vedo meglio

La stanza profuma di Christian Dior

Sei troppo carina per piangere per lui

Non merita né che tu sia fedele

Né la tua pelle, tesoro

Come posso farti capire

Che con me stai molto meglio

Che nella mia macchina hai un aspetto migliore

La stanza sa di Christian Dior

Sei troppo carina per piangere per lui

Non merita né che tu sia fedele

Né la tua pelle, ooh, oh

Non gli mancherai

Non ti penserà nemmeno

Dice di essere impegnato in cose più importanti

È una nuvola che non consente di vedere il sole splendente

Non permettere che ti spenga, yeh

Non permettere che ti spenga

Come posso farti capire

Che con me stai molto meglio

Che nella mia macchina hai un aspetto migliore

La stanza profuma di Christian Dior

Sei troppo carina per piangere per lui (piangere per lui)

Non merita né che tu sia fedele (non merita che tu sia fedele)

Né la tua pelle, ooh, oh (No, no, no)

Le undici pm e ancora non risponde (Yeh, yeh, yeh)

L’una del mattino e ancora nessuna risposta (Oh, no, no, no-oh)

Le due del mattino, dice di essere disponibile (Ye-yeh)

Le tre del mattino, le propongo una cosa (dimmi)

Come posso farti capire

Che con me stai molto meglio (dimmi)

Che nella mia auto ti vedo meglio

La stanza profuma di Christian Dior

Sei troppo carina per piangere per lui

Non merita né che tu sia fedele

Né la tua pelle, tesoro (tesoro)





Come posso farti capire

Che con me stai molto meglio

Che nella mia macchina hai un aspetto migliore

La stanza profuma di Christian Dior

Sei troppo carina per piangere per lui (piangere per lui)

Non merita né che tu sia fedele (non merita che tu sia fedele)

Né la tua pelle, ooh, oh

11 PM Maluma testo

Once de la noche y todavía no contesta

Una de la mañana, todavía no hay respuesta (Eh,eh)

Dos de la mañana, me dice que está dispuesta (Eh-eh, eh)

Tres de la mañana, yo te tengo una propuesta

Cómo hacerte entender

Que conmigo tú te ves mejor (Dime)

Que en mi carro tú te ves mejor

El cuarto huele a Christian Dior

Eres muy bonita pa’ llorar por él

No merece que seas fiel

Ni tampoco tu pie-e-el, bebé

Cómo hacerte entender

Que conmigo tú te ves mejor

Que en mi carro tú te ves mejor

El cuarto huele a Christian Dior

Eres muy bonita pa’ llorar por él

No merece que seas fiel

Ni tampoco tu piel, ooh, oh

Él no va a extrañarte

Tampoco va a pensarte

Dice que está ocupado en cosas más importantes

Es la nube que no deja ver el sol brillante

No lo dejes que te apague, yeh

No lo dejes que te apague

Cómo hacerte entender

Que conmigo tú te ves mejor

Que en mi carro tú te ves mejor

El cuarto huele a Christian Dior

Eres muy bonita pa’ llorar por él (Llorar por él)

No merece que seas fiel (Merece que seas fiel)

Ni tampoco tu piel, ooh, oh (No, no, no)





Once de la noche y todavía no contesta (Yeh, yeh, yeh)

Una ‘e la mañana, todavía no hay respuesta (Oh, no, no, no-oh)

Do’ de la mañana, me dice que está dispuesta (Ye-yeh)

Tres de la mañana, yo te tengo una propuesta (Dime)

Cómo hacerte entender

Que conmigo tú te ves mejor

Que en mi carro tú te ves mejor

El cuarto huele a Christian Dior

Eres muy bonita pa’ llorar por él

No merece que seas fiel

Ni tampoco tu pie-e-el, bebé (Bebé)

Cómo hacerte entender

Que conmigo tú te ves mejor

Que en mi carro tú te ves mejor

El cuarto huele a Christian Dior

Eres muy bonita pa’ llorar por él (Llorar por él)

No merece que seas fiel (Merece que seas fiel)

Ni tampoco tu piel, ooh, oh

Maluma, baby (Baby)

Ba-Ba-Ba, Ba-Ba-Baby (Baby)





Ascolta su: