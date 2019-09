Ludwig – Weekend: audio e testo del nuovo brano

Disponibile dal 13 settembre 2019, Weekend è un singolo del DJ, produttore e cantante romano Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, dedicato a chi è depresso perché l’estate è ormai finita. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, che immagino sia stata scritta e prodotta dall’emergente artista classe 1992.

Dopo “Domani Ci Passa“, brano diametralmente opposto, in quanto incentrato sul divertimento e sulla sbornia quotidiana, è il momento di questa solare track, attraverso la quale Ludwig cerca di tirare su il morale degli ascoltatori, che una volta terminata la calda stagione e di conseguenza la dolce vita, deve ricominciare ad affrontare la routine, ovvero svegliarsi presto per andare a scuola o a lavorare. E così il cantante tira fuori il suo motto “l’estate non è finita, per noi dura una vita, canta insieme a me, ogni giorno è un weekend“.

Ludwig – Weekend testo

Download su: Amazon – iTunes

Volevo dirti che l’estate, no, non è finita

e se ti guardo bene, ti sei pure dimagrita

lavoro o scuola, qui la sveglia torna la mattina

non ci pensare, alza il volume

Ludwig ti farà ballare.

E dai riportami al mare, uoh-oh-oh-oh

non voglio lavorare, uoh-oh-oh-oh

ti prego non ti accollare, uoh-oh-oh-oh

non mi voglio svegliare.





Canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

l’estate non è finita

per noi dura una vita

canta insieme a me

ogni giorno è un weekend

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh.

Sai, mi hanno detto che canto sempre quel pezzo

un poco di questo ma anche un poco di quello

e allora m’impegno per far qualcosa di meglio

ma poi ci ripenso perché:

non voglio il lunedì

non voglio il martedì

non voglio il giovedì

ma solo il venerdì

non voglio il lunedì

non voglio il martedì

non voglio il giovedì

ma solo il venerdì.

Canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

l’estate non è finita

per noi dura una vita

canta insieme a me

ogni giorno è un weekend

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh

canta uohoh-oh-oh-oh

balla uohoh-oh-oh-oh.





Eh no! E ridi!





Ascolta su: