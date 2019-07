Ludwig – Domani Ci Passa: testo e audio della canzone

E’ un vero e proprio inno alla sbornia il singolo di Ludwig battezzato Domani Ci Passa, rilasciato il 5 aprile 2019, anticipando l’EP Curioso, pubblicato il successivo 10 maggio. Leggi il testo e ascolta la canzone, scritta e prodotta dall’interprete.

Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è un dj e producer romano classe 1992, che dopo essersi affermato come produttore per artisti di rilievo della scena trap nazionale come Junior Cally e Mambolosco, si è messo in proprio e il virale singolo d’esordio “Un Po’ De Que”, si è rivelato un grande successo, che ha ricevuto giudizi positivi da parte di personaggi di spicco del mondo della musica, del cinema e del calcio.

Domani Ci Passa è la sua seconda hit, incentrata sulla follia giovanile durante le serate: per il giovane artista è meglio bere fino all’inverosimile come se non ci fosse un domani, perché la vita è una ed è meglio godersela e in fondo… il giorno dopo tutto passa.

Ludwig – Domani Ci Passa testo

Voglio svegliarmi così

Con una boccia di gin

L’aereo è sempre alle tre

Non vado più a Saint Tropez

Una vita di guai

Non mi prenderai mai

Sto volando su un jet

Domani altro DJ-set.

È adesso portami al mare

Al Tropican a ballare

Voglio stare su uno yacht

Sei amici bevono shot

Voglio partire con te

Destinazione non c’è

Mi basta che ci sei te.





E un altra notte che passa, uoh-oh-oh-oh

Questa vodka rilassa, uoh-oh-oh-oh

Non pensare a domani

Alza al cielo le mani

Meglio ubriachi che infami

Perché

A noi domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

Domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

A noi domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

Domani ci passa, uoh-oh-oh-oh.

Rifammi un Malibù

Voglio pure un Moscow Mule

Versa la cola nel Rum

Mamma, non ci vedo più

Me bevo questo qui

Me bevo quello lì

Me bevo questo qua

Me bevo tutto il bar.

Ora dobbiamo andare

Sta chiudendo il locale

Questa vuole paccare (Nota: significa “baciare”)

Non mi vuole mollare

Le 5 del mattino

L’olio col cucchiaino

Domani ci passerà.





E un altra notte che passa, uoh-oh-oh-oh

Questa vodka rilassa, uoh-oh-oh-oh

Non pensare a domani

Alza al cielo le mani

Meglio ubriachi che infami.

E un altra notte che passa, uoh-oh-oh-oh

Questa vodka rilassa, uoh-oh-oh-oh

Non pensare a domani

Alza al cielo le mani

Meglio ubriachi che infami

Perché

A noi domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

Domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

A noi domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

Domani ci passa, uoh-oh-oh-oh

E no, e ridi





