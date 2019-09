Giusy Attanasio – Nun te pozzo perdere: testo e video della bellissima cover del brano di Nino D’Angelo

Il 13 settembre, la cantante napoletana Giusy Attanasio ha rilasciato il video che accompagna Nun te pozzo perdere, cover del datato brano omonimo di Nino D’Angelo, scritto con la collaborazione di Antonio Annona, con arrangiamenti di M. Alberto Costa. Leggi il testo.

Il brano che anticipa “‘STA VOCE E’ ‘A MIA“, cofanetto che racchiuderà due CD, comprendenti le classiche canzoni napoletane ed i successi di D’Angelo.

La clip della bellissima cover della talentuosa Giusy Attanasio, è stata diretta da Nilo Sciarrone.

Giusy Attanasio – Nun te pozzo Perdere testo

Cosa vuoi?

perché non sei più tu

dimmelo

non aspettare più

io ti posso ancora dare tanto

forse quello che vorresti tu.

Passerà

la notte dentro te

ci sarò

anche se tu non vuoi

non ti lascerò guardare il vento

per paura che ti porti via.





Nun te pozz’ perder’

tu m’aiut a viver’

e me spiezze l’anima

quann ij te cerco e m’annascunn a te

nun te pozz’ perder’

tu si indispensabile

forse pe te è facile

ma ij nun veco nient ropp e te.

Dove vai?

E’ qui la vita tua

senza te io non so amare più

io potrò cambiare

dammi il tempo

ma non dirlo che non m’ami più.

Nun te pozz’ perder’

comme l’aggij a dicere

sì addvento fragile

ogni parola ca tu faij capì.

E me sento inutile

ij nu vuot a perdere

e te faccij vencere

pecche si vinc nun te perd cchiu.





[PARLATO]

Comme te voglio bene, nun o saccij

E vote penso ca si nun ce stisse, sta vita a regalasse a qualcherun.

Che sacc, a nu guaglione nnammurat

e na guagliona tale quale a te

A te nusciuno te po assumiglià

Tu si unic, si sol,

me sai capì, me sai pigliá, me sai mbrugliá.

Ma chi si?

chi si ca sule si me guardi me fai vedè stu munn tutt bello.

E sule si me parli me dic tanta cose ca mai nusciuno me la ditt fine è mo.

Tu si a speranza,

a speranza e chi maij ha avuto nient e all’improvviso tene tutto cos.

Tene a te.

Nun te pozz’ perder’

tu si indispensabile

e pe me è difficile

immagina sta vita senz’è te

senz’è te.