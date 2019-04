Lost Frequencies ft. Flynn – Recognise: video ufficiale, testo e traduzione

Recognize è il nuovo singolo del dj e produttore belga Lost Frequencies, disponibile ovunque dall’8 marzo 2019. Audio, testo e traduzione della canzone. Il successivo 26 aprile è stata rilasciata la versione acustica e dopo tre giorni il remix di Mordkey.

Recentemente inserito da Dj Mag in diciassettesima posizione della Top 100 Dj Mondiale, il pluricertificato 25enne Felix Safran De Laet, meglio conosciuto come Lost Frequencies, vi presenta questa nuova interessante canzone, la prima rilasciata nel 2019, scritta e composta con la collaborazione del giovane cantautore irlandese Darren Flynn, che ha anche “prestato” la sua voce.

Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

Testo Recognise

Download su: Amazon – Acoustic Version – Mordkey Remix – iTunes – Acoustic Version – Mordkey Remix

Ooh

Ooh

Something that you don’t know

Feel it creeping on me in the night

Weight of it, I can’t hold

Pushing me to swim against the

Open tide, open tide

Oh, I fight, oh, I fight

It’s not me, yeah

I don’t even recognize my heartbeat, yeah

Feel like I’m losing time

Here we go, here we go again

On the ropes, on the ropes

It’s not me, yeah

I don’t even recognize (Ayy)

(Ayy, ayy)

Ooh (Ayy)

Ooh, I don’t even recognize

Always fought my battles

But now you make it hard for me to find

A way out of this storm (Woah)

Follows me above my head

Oh, it rains, oh, it rains (Yeah, yeah)

Darker days, darker days (Oh)

It’s not me, yeah

I don’t even recognize my heartbeat, yeah

Feel like I’m losing time

Here we go, here we go again (Ayy)

On the ropes, on the ropes

It’s not me, yeah

I don’t even recognize (Ayy)

(Ayy)

I don’t even recognize (Ayy)

Ooh (Ayy)

Ooh

Oh, getting me down, getting me down, oh

So tell me something that I don’t know

Let’s break the chain and learn to let go

I need you to show me, I need you to

Please tell me something that I don’t know





It’s not me, yeah

I don’t even recognize my heartbeat, yeah

Feel like I’m losing time

Here we go, here we go again (Yeah)

On the ropes, on the ropes

It’s not me, yeah

I don’t even recognize (Ayy)

Feel like I’m losing time (Yeah)

Here we go, here we go again

On the ropes, on the ropes

It’s not me, yeah (Hey)

I don’t even recognize





Lost Frequencies – Recognise traduzione

Ooh

Ooh

Qualcosa che non sai

Sento che mi perseguita durante la notte

Il suo peso, non riesco a reggerlo

Mi spinge a nuotare contro la

Marea aperta, marea aperta

Oh, lotto, oh, combatto

Non sono io, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere il mio battito cardiaco, sì

Mi sento come se stessi perdendo tempo

Ecco qua, siamo nuovamente

Alle corde, alle corde

Non è colpa mia, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere (Ayy)

(Ayy, ayy)

Ooh (Ayy)

Ooh, non riconosco nemmeno

Ho sempre combattuto le mie battaglie

Ma ora mi rendi difficile trovare

Una via d’uscita da questa tempesta (Woah)

Mi segue dall’alto





Oh, piove, oh, piove (Sì, sì)

I giorni più bui, i giorni più oscuri (Oh)

Non sono io, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere il mio battito cardiaco, sì

Mi sento come se stessi perdendo tempo

Ecco qua, siamo nuovamente (Ayy)

Alle corde, alle corde

Non è colpa mia, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere (Ayy)

(Ayy)

Non riconosco nemmeno (Ayy)

Ooh (Ayy)

Ooh

Oh, mi butta giù, mi butta giù, oh

Allora dimmi qualcosa che non conosco

Spezziamo la catena e impariamo a lasciar perdere

Ho bisogno che tu mi mostri, ho bisogno che tu

Per favore dimmi qualcosa che non so

Non sono io, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere il mio battito cardiaco, sì

Mi sento come se stessi perdendo tempo

Ecco qua, siamo nuovamente (yeah)

Alle corde, alle corde

Non sono io, sì

Non riesco nemmeno a riconoscere (Ayy)

Mi sento come se stessi perdendo tempo (Sì)

Ecco qua, siamo nuovamente

Alle corde, alle corde

Non è colpa mia, sì (ehi)

Non riesco nemmeno a riconoscere

Ascolta su: