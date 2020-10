Lortex – MIA: ascolta e leggi il testo della nuova canzone

Mia è un singolo del giovane Lortex, rilasciato il 9 ottobre 2020 su Epic / Sony Music: leggi il testo della canzone, prodotta da Steve Tarta e JARO, che arriva dopo il successo di Ti Avrei Dato Il Mondo.

Il cantautore torinese classe 1999, Lorenzo “Lortex” Mirabella, che a dispetto della giovane età vanta oltre 20 milioni visualizzazioni su Youtube e altrettanti ascolti su Spotify, torna alla ribalta con questa romantica e gradevole canzone, on air da venerdì 9 ottobre

Era un pomeriggio di ottobre, quando il suo producer Steve Tarta inviò al cantante la base di questo brano, scrivendogli che era fatta su misura per lui. Ascoltandola iniziarono sin da subito a riaffiorare ricordi di una love story, così, di getto, iniziò a scrivere il testo, incentrato sul felice stato d’animo di una persona che si innamora e che sente di aver trovato l’anima gemella. Di conseguenza, il protagonista sarebbe disposto a tutto pur di proteggerla e non perderla.

Dallo stesso giorno della release, è online il filmato diretto da Marco Mannini, che mette in evidenza le difficoltà di una relazione tra due ragazzi provenienti da diversi ceti sociali.

Lortex – MIA Testo

[Intro]

Ehi-yeh

Ehi-yeh-eh-eh

Ehi-yeh

[Strofa 1]

Vorrei sapere come fai

a vedere tutto quello che mi tengo dentro

quando mi chiedi “come stai?”

dico “bene” ma conosci bene quando mento

quando dico che a te non ci tengo

poi vado fuori se appena ti vedo

in ‘sto periodo vedo tutto nero

e se andrà peggio resta almeno tu





[Pre-Ritornello]

Io non sapevo neanche chi fossi ma

è bastato uno sguardo e già ti avevo capita

di te non sapevo niente ma

sapevo che mi avresti cambiato la vita

[Ritornello]

Verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringimi la mano più forte

quando sto per andare via

verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringi la mano più forte

quando sto per andare via

[Strofa 2]

Sei la pazzia più bella che potessi fare

per me sei il mare perché mi riesci a calmare

fai la scontrosa ma amo il tuo modo di fare

so che se si ama troppo può finire male

voglio rischiare con te

il mondo si ferma se ti fermi da me

è il meglio che possa succedere

posso perdere tutto ma perdere te

non me lo posso permettere

[Pre-Ritornello]

Non sapevo chi fossi ma

è bastato uno sguardo e già ti avevo capita

di te non sapevo niente ma

sapevo che mi avresti cambiato la vita-ah-ah

[Ritornello]

Verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringimi la mano più forte

quando sto per andare via

verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringi la mano più forte

quando sto per andare via





[Ponte]

Ci siamo trovati ma senza cercarci

l’amore uccide ma io non ho armi

è bello se ti odio, si, fino ad amarti

ci siamo trovati ma senza cercarci

l’amore uccide ma io non ho armi

è bello se ti odio, si, fino ad amarti

tu, tu che sei riuscita a salvarmi, ah

[Ritornello]

Verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringimi la mano più forte

quando sto per andare via

verrei da te in piena notte

a gridare a tutti che ora sei mia

stringi la mano più forte

quando sto per andare via

[Outro]

Ehi-yeh

Ehi-yeh-eh-eh

Ehi-yeh