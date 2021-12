Pianoforte usato in un famoso film venduto ad una cifra iperbolica

Un pianoforte usato in un famosissimo film è stato venduto ad una cifra pazzesca. Esco a quanto ammonta il suo valore.

Nel corso della nostra vita abbiamo spesso visto alcuni film che sono diventati dei veri e propri cult a tal punto da rivederli più di una volta.

Alcuni di questi sono diventati delle vere e proprie pietre miliari del mondo del cinema internazionale e alcuni oggetti d’arredamento sono diventati molto ambiti dai fans più scatenati e dai collezionisti.

Ci sono persone che investono migliaia di dollari per ottenere un cimelio appartenuto ad una pellicola cinematografica o solo perché è stato usato da uno dei loro attori preferiti.

Pianoforte di un famoso film venduto per una cifra stratosferica

Basti pensare che nel tempo sono molti gli oggetti che hanno un valore da cifre da capogiro come l’abito di Marylin Monroe indossato in Quando la moglie è in vacanza che vale quattro milioni di dollari o la spada laser ricavata dal flash di una vecchia fotocamera che è stata utilizzata da Mark Hamill, il Luke Skywalker di Star Wars, negli Episodi IV e V, che ammonta a 240.000 dollari.

Tra gli oggetti più costosi c’è anche la gabbia del velociraptor di Jurassic Park che è stata venduta ad un’asta su Ebay per 100.000 dollari, mentre il Proton Pack di Ghostbuster è stato venduto per 130.000 dollari mentre la tunica indossata da Charlton Heston in Ben-Hur è stata venduta alla cifra record di 393.600 dollari.

Per quanto riguarda il fantasy, una delle quattro copie della spada di Aragorn de Il Signore degli anelli, impugnata dall’attore Vigo Mortensen durante il terzo capitolo della trilogia, è stata venduta ad un’asta pubblica per ben 437.000 dollari.

Così come il cappello di Harrison Ford indossato durante le riprese di Indiana Jones – I predatori dell’arca perduta è stato venduto ad una cifra pazzesca che ammonta a 505.000 dollari.

Il prezzo del pianoforte di Casablanca

Non di meno è stato il pianoforte comparso nel film Casablanca con Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. Come riporta il quotidiano New York Times, lo strumento è stato venduto ad un’asta da Bonhams a New York per ben 2,9 milioni di dollari.

Secondo alcuni esperti, il pianoforte è stato realizzato nel 1927 ed è composto da 58 tasti, 30 in meno rispetto un normale pianoforte classico.

A venderlo è stato Gary Milan, un dentista di Los Angeles che l’aveva ottenuto nel 1980 a seguito di un acquisto. L’altro piano comparso nel medesimo film è stato venduto nel 2012 da Sotheby’s per 602mila dollari.