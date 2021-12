Loredana Bertè, ecco le date ufficali dei suoi prossimi concerti

By

Sono state pubblicate le date ufficiali dei prossimi concerti di Loredana Bertè. Ecco dove sarà e quando.

Loredana Bertè attualmente è una dei giudici del talent show di Rai1 The Voice Senior, la donna lo scorso anno vinse la prima edizione del concorso canoro dedicato agli over 60 grazie alla vincita di Erminio Sinni che era nella sua scuderia.

Sorella di Mia Martini, scomparsa nel 1995, Loredana nasce nel 1950 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Emilia. Figlia di insegnanti e per molti non ha mai rivelato la sua vita privata fino alla morte di Mia dove dichiara di aver subito violenze da parte di suoi padre e poca attenzione da parte di sua madre.

Loredana Berté: il nuovo tour

Dopo la separazione dei suoi, con la madre e le sorelle si trasferisce a Roma, dove comincia inizia a lavorare come ballerina presso il Piper Club dove conosce Renato Zero, con cui instaura un bellissimo rapporto di amicizia.

Nel 1996 è tra i componenti dei Collettoni e Collettini, gruppo che accompagna Rita Pavone nei suoi concerti e comincia a lavorare con Don Lurio per alcuni show televisivi come Canzonissima e Partitissima. Dopo aver fatto coppia artistica con Renato Zero cantando e ballando in alcuni sketch, ottiene il ruolo di Jeanie nella versione italiana del musical Hair.

Nel 1970 con sua sorella Mia Martini è tra le voci del coro dell’album Per un pugno di samba di Chico Buarque de Hollanda, e l’anno seguente fa da corista per sua sorella nell’album Oltre la collina.

Tra il ’72 e il ’74 è spesso sui palchi di spettacoli live incidendo la colonna sonora di questi e viene spesso paparazzata dai giornali di gossip per la storia d’amore con il tennista Adriano Panatta.

Nel 1974 viene notata da Alfredo Cerrutti che le fa pubblicare il suo primo LP Streaking, creando scandalo nel mondo musicale italiano sia per via dei termini scabrosi all’interno delle canzoni sia per le foto interne dove appare completamente nuda.

Nel 1975 con Sei Bellissima arriva il grande successo che la fa diventare una delle cantanti italiane più apprezzate.

Le date dei concerti del 2022 di Loredana Bertè

Nel tempo Loredana Bertè si fa conoscere per il suo carattere ribelle e senza freni oltre che per le sue esibizioni considerate troppo provocatorie come quando durante il Festival di Sanremo 1986 si presenta sul palco con un pancione finto.

Dopo periodo non del tutto roseo a seguito della morte di sua sorella Mia Martini, nel 2004 Loredana Bertè partecipa al reality Music Farm che le restituisce un po’ di notorietà andata persa negli anni precedenti. Grazie a ciò produce l’ album BabyBertè che ottiene un grande successo commerciale.

Negli anni è tornata in voga grazie a nuove hit da solista e in duetto con band recenti, diventando, a più di 70 anni, una delle cantanti più amate anche dalle nuove generazioni.

Loredana Bertè nel 2022 sarà in concerto a Torino il 3 marzo presso il Teatro Colosseo e ad Assago (MI) al Teatro Repower.

Per ora sono state annunciate queste due date ma potrebbero aggiungersi nuove in altre città d’Italia.