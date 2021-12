Campione dei novanta, Caparezza | testo e video ufficiale della canzone

Di seguito il testo e il video ufficiale del brano Campione dei novanta di Caparezza.

Caparezza all’interno del suo disco Exuvia ha inserito il brano Campione dei novanta, uno dei brani che va a far parte della tracklist del suo album.

Il significato del brano di Caparezza

Nel brano il cantautore racconta la sua esperienza col mondo musicale, quando ha avuto i primi contatti con le case discografiche, quando aveva lo pseudonimo di Mikimix e l’esperienza al Festival di Sanremo e la sua evoluzione.

Il testo e il video

Di seguito il testo e il video ufficiale della canzone Campione dei novanta:

Pa, pa

Zighidà, zighidà

Pa, pa

Chiamami, chiamami ‘Campione’

Chia– Chia– Campione

Pa, pa

Chia– Chia– Campione

Zighidà, zighidà

Chia– Chia– Campione

Pa, pa

Chiamami, chiamami ‘Campione’

A scuola media, introverso

Mummia fuori, Narnia dentro

Ogni docente era certo

Che io fossi l’armadietto

Tutto pensavo di fare, sì, tranne questo

Tranne che stare in un palazzetto

Su le mani, senza un’arma dietro (Woo)

Tutto colpa di un clip che ho visto

Una botta tipo tilt del pinball

Tre tipi del Queens, black Beatles

Inattesi come il ‘drin’ del fisco

Un boato così forte che è arrivato fino a Chernobyl

Io chiedevo un palco, non figa e centoni

Ho solo trovato una fila di censori (Diamine)

Chiuso con l’Amiga e il quattro piste

Mica con l’amica a farmi quattro piste

In una mattina quattro risme

Preso dalla fissa del mio viaggio, Ulisse

Rime senza criteri, la voce di ieri

La faccia di Keith Haring

Prima delle posse

Prima che il rap fosse

Sulle tracce di Lenin (Привет)

Festival di Castrocaro

Andò bene, mica tanto

Levati dal cazzo, caro

Andò bene a Di Cataldo

Mi chiamò la RTI

Poi la Sony, poi MTV

Ma in ogni casa mi fecero fuori

Meglio firmare per la casa di Amityville

Puntavo ad essere un campione dei Novanta

Ma persi come quel campione dell’Olanda

Cacciato via dalla stazione di Egolandia

Passavano sopra il mio nome in retromarcia

Dicevano: ‘Quello è uno zero, zero’

Dal microfono

Lontano dallo zero zero

Del binocolo

Rinato come Zero

Dio benedica gli anni zero

Affanni e zelo

Campione dei Novanta (Campione)

Campione dei Novanta (Campione, zighidà, zighidà)

Campione dei Novanta (Campione)

Campione dei Novanta (Chiamami, chiamami ‘Campione’)

I produttori dicevano: ‘Tu devi scrivere un pezzo su questo e quello

Fare canzoni che aiutino il pubblico a mettere roba dentro al carrello’

E sono andato a Sanremo

Quando rappare a Sanremo

Aveva l’effetto di un sacrilegio

Io che non ero la star di pregio

Ma lo sfigato che stava in major

E comunque

Mai difeso le mie scelte con unghie

Preferivo le caverne o un bunker

Ma seguii la corrente, prolunghe

I colleghi evolvevano, erano dei mostri, Godzilla

Io mangiavo gli ossi con Wilma

Famoso in Francia come i rossi in bottiglia

Al Moulin Rouge in una grossa conchiglia

Beh, erano mosse maldestre

Prendevo botte da wrestler

Il mio tracollo, palese

Che va da Cornell a Chester

E dopo il buio, l’Ulisse

Arriva ad Itaca più forte, palestre

Chioma folta e basette

Ma la scena ancora non mi riconosce, Laerte

Aggiungi il vecchio me dentro il Club 27

Risorto nel 2000 e mi sembra evidente

Che fortuna fu la mia rovina

Ascolto roba new, è una robina

Il vuoto di una hit continua

In confronto Mikimix è Bob Dylan