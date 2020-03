Loredana – Angst: video ufficiale e testo della canzone

Angst (paura) è un singolo della rapper svizzera di origine albanese Loredana Zefi, uscito il 6 marzo 2020. Il testo, l’audio e il video diretto da Dominik Braz.

L’artista classe 1995 ha reso disponibile questa interessante canzone in tedesco, scritta di suo pugno e prodotta da Rymez & Miksu. Il brano sta divenendo virale.

Angst testo Loredana

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Rymez

[Hook]

Die Angst in euren Augen, ja, ich seh’ das

Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler

Ja, ich bin so wie immer wieder Thema

Jeder Tag ein Skandal, doch mir steht das

[Part 1]

Check die GQ, 300 IQ

Bin wie G Unit und nicht wie du

Ein Beat von Miksu, ich muss nichts tun

Nur paar Wörter machen dein Leben zum Bitchmove

Ohne mich geh’n YouTuber wieder minus

Geht und holt euch auf mein’n Nacken Valentinos

Jeder Tag ein Skandal, bring’ die Mios

Und du fragst, was ich mach’, das ist Fakt, alles klappt

Fick die BILD-Zeitung, fick die Blick-Zeitung

Und die „​20 Minuten“ sucht wieder irgendein’n Grund

Nur um wieder was zu schreiben, packt mein Bild auf Titelseite

Aber alles gut, solange eure Auflagen steigen (Ahu)





[Pre-Hook]

Die Angst in euren Augen, ja, ich seh’ das

Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler

Ja, ich bin so wie immer wieder Thema

Jeder Tag ein Skandal, doch mir steht das (Das)

[Hook]

Die Angst in euren Augen, ja, ich seh’ das

Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler

Ja, ich bin so wie immer wieder Thema

Jeder Tag ein Skandal, doch mir steht das

[Part 2]

Meine Fresse überall auf dem Titelblatt

Ist ein Zeichen dafür, dass ich alles richtig mach’

Wenn ich will, gibt es echten Beef, keine Kissenschlacht

Ich bin anders als die andern und sie wissen das

Blitzlicht, Showtime, halb zwei

Alle da, denn sie wollen mein’n Style

Selfie mit dir? Auf kein’n Fall

Weil ich ganz genau weiß, dass du morgen wieder schreibst

[Interlude]

„Und an alle YouTuber und Zeitungen: Ohne mich hättet ihr letztes Jahr nicht annähernd so viel Geld gemacht! Aber kein Problem, ich hab’ den Kuchen und ihr könnt gerne die Krümel haben.“

[Part 3]

Ihr könnt alle weiter reden, aber nicht so schlimm

Hatte nichts mit dem Rapper, der in mei’m Video ist

Hatte nichts mit dem Rapper, der auf mei’m Feature ist

Du machst mein Leben zu dei’m, weil du ein Niemand bist

Sie sagen, ich benutze Hana nur als Waffe

Und stellen tausend Fragen, wo ich bin und was ich mache

Alles so wie immer, es gibt kein’n, den ich hasse

Hab’ Gott auf meiner Seite, brauch’ nur ihn gegen alle

Und an Mozzik, du bist der Vater meiner Tochter

Also lass mal eure Kommentare, mach mal locker

Würd den Vater meines Kindes niemals in den Dreck zieh’n

Weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt





[Pre-Hook]

Die Angst in euren Augen, ja, ich seh’ das

Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler

Ja, ich bin so wie immer wieder Thema

Jeder Tag ein Skandal, doch mir steht das

[Hook]

Die Angst in euren Augen, ja, ich seh’ das

Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler

Ja, ich bin so wie immer wieder Thema

Jeder Tag ein Skandal, doch mir steht das





Ascolta su: