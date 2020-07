Maryna – Lontano Da Te: audio e testo del nuovo brano

Lontano Da Te è il secondo singolo in carriera della youtuber torinese Marina Valdemoro Maino, meglio conosciuta come Maryna: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la coinvolgente canzone.

Dopo il successo di Cumbia Love, uscito il 12 luglio 2019, è il momento di questo secondo brano completamente inedito di questa ragazza classe 1991, che ha sempre sognato di fare la cantante. A differenza della prima release, che era totalmente in spagnolo, questa traccia è quasi interamente in italiano, con un pizzico di spagnolo che tanto in voga sta andando negli ultimi tempi.

Per quel che concerne il significato, la canzone parla di una ragazza che non riesce a godersi le vacanze perché pensa continuamente a una persona con la quale non è riuscita a far nascere una storia d’amore, che quindi per vari motivi, come l’incomprensione e la paura, stenta ancora a concretizzarsi.

Maryna – Lontano Da Te testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

El dia que te vi

yo ? comprendí

todo lo que sentía por ti

[Strofa 1]

Sto atterrando adesso ma riparto

da Mykonos a Cuba ti ho cercato

sperando di trovarti

da parte in qualche party

ora dimmi cosa senti quando mi vedi

tu sai già cosa voglio perché me lo chiedi

saliamo sul primo aereo

prendiamoci questo cielo

[Pre-Ritornello]

Vente

yo te quiero ahora

el deseo me devora y no te puedo perder

? que

[Ritornello]

lontano da te

è un’estate che mi perdo

ma non fa abbastanza caldo se non sei con me

lontano da te

io mi sento prigioniera

al di la della frontiera aspetto solo te

lontano da te, ye, ye, yeeeh

te, ye, ye, yeeeh





[Strofa 2]

Sognavo di vederti tra la folla di chi aspetta

con il mio nome sul cartello e le ghirlande a festa

e invece mi gira la testa e forse mi sono persa

ma non vorrei mai perdere noi

io e te sotto il sole manchi un po’ di più

pensavo fosse amore ma era un déjà-vu

rimango a sognare, io vorrei ballare

ma non sento il ritmo se non ci sei tu

[Pre-Ritornello]

Vente

yo te quiero ahora

el deseo me devora y no te puedo perder

[Ritornello]

lontano da te

è un’estate che mi perdo

ma non fa abbastanza caldo se non sei con me

lontano da te

io mi sento prigioniera

al di la della frontiera aspetto solo te

lontano da te, ye, ye, yeeeh

lontano da te, ye, ye, yeeeh

[Ponte]

Oh, te lo pido por favor

? cambiar

?

Se mi verchi sono qui

con i sogni in orbita

un tramonto in macchina

non posso stare più

[Ritornello]

lontano da te

è un’estate che mi perdo

ma non fa abbastanza caldo se non sei con me

lontano da te

io mi sento prigioniera

al di la della frontiera aspetto solo te

lontano da te, ye, ye, yeeeh

lontano da te, ye, ye, yeeeh









Traduzione delle parti in spagnolo

[Intro]

Il giorno che ti ho visto

io ? capito

tutto quello che provavo per te

[Pre-Ritornello]

Vieni

io ti voglio ora

il desiderio mi divora e non posso perderti

? che

[Ponte]

Oh, te lo chiedo per favore

? cambiare

?

