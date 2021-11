Lo riconoscete? Oggi è un cantante di grandissimo successo

By

Volto paffuto, espressione allegra e sorriso smagliante. Il bambino in foto è oggi uno dei cantanti più famosi in Italia. Ecco di chi si tratta.

Capello castano, aria furbetta, sorriso a trentadue denti e l’ironia che nel tempo non gli è mai andata via. Adesso il bambino in foto è un cantante affermato oltre che un personaggio molto amato dal pubblico. Stiamo parlando di: Fedez.

Fedez: il cambiamento fisico

Fedez, è un cantante italiano, famoso per aver portato nel mondo della musica uno stile proprio e per essere sposato con l’influencer Chiara Ferragni.

Dopo le scule medie frequenta il liceo artistico ma abbandona per darsi completamente alal musica, realizzando nel 2007 il suo primo Ep Pat-a-Cake a cui sussegue nel 2010 pubblicare il suo primo mixtape BCPT in cui collabora con altri rapper italiani tra cui Emis Killa.

Nel 2011 pubblica il suo primo album Penisola che non c’è, a cui segue il secondo dopo pochissimo tempo, Il mio primo disco da venduto che vede la partecipazione di J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Attraverso Youtube, Fedez racconta la sua vita quotidiana e annuncia ilsuo terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che nel 2013 viene nominato agli MTV Hip Hop Awards in ben quattro categorie.

Dopo aver riscosso molti successi e aver creato un legame professionale con la cantante Francesca Michielin, fonda con J-Ax l’etichetta discografica Newtopia.

Nel 2014 prende parte ad X Factor, dove diventa coach e giudice rimanendovi per cinque edizione, vincendone una con Lorenzo Fragola.

Il cantante ama condividere i momenti quotidiani della sua famiglia sui social, infatti a dicembre verrà pubblicata su Prime Video una serie che lo vedrà protagonista insieme ai suoi famigliari intitolata The Ferragnez.

La trasformazione del cantante

Federico Leonardo Lucia, come possiamo vedere nel tempo ha subito una grande trasformazione. Da piccolo era molto simile a suo figlio Leone, esclusi gli occhi celesti che il bambino ha preso da sua madre Chiara Ferragni.

Come possiamo notare dalle foto di archivio, da bambino aveva un’espressione molto furba e crescendo ha cominciato ad avere sul suo viso il sorriso che non manca neanche oggi che di anni ne ha compiuti 31.

Nel tempo è anche cambiato molto fisicamente, da adolescente era pacioccone ed aveva qualche kg di troppo, ma con lo sviluppo ha perso peso e ha cominciato a delineare il suo fisico che oggi mostra fiero anche grazie alle campagne promozionali a cui prende parte per delle linee di indumenti intimi maschili.

