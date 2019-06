Linea 77 feat. Ensi – Sangue Nero: audio e testo del nuovo singolo

Sangue Nero è il nuovo singolo singolo del gruppo musicale alternative metal torinese Linea 77, con la collaborazione del rapper torinese Ensi, pubblicato il 14 giugno 2019 per Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, i cui autori sono: Pietro Camonchia, Nicola Sangermano, Antianti, Davide e Paolo Pavanello & Ensi. La produzione è invece opera di Simone Cogo, in arte The Bloody Beetroots, conosciuto anche come Sir Bob Cornelius Rifo.

Linea 77 & Ensi – Sangue Nero testo

Fino ad ora divisi, sempre divisi

Separati al parto in tempo di crisi, sempre divisi

Due facce, una sola medaglia

Umani e demoni

Dentro lo stesso cervello

Lo scontro finale è il nostro tempo.

Nananananana, nanananana

Nananananana





Saggi demoni

Deboli umani

Siamo nati per essere usati, ammaestrati come fossimo cani

Terrorismo, guerre, malattie e pessimismo

Il vero problema dell’uomo è l’uomo stesso, fuori contesto

Deboli umani (deboli)

Daggi demoni

Talmente simili che non riesco più a distinguerli

Vorrei estinguermi, vorrei distinguermi (sì)

Vorrei scappare, la grande fuga, Steve McQueen

Umani o demoni

Dentro ai miei attimi (ah)

Come la luce che splende nel buio di chi cerca un alibi

ah Machetero, cane sciolto, sangue misto

Mi confesso, poi fumo un bong con l’acqua santa

Anticristo.

Black mirror, la mia faccia

Blackjack, cimitero

Black moon, nelle vene

Blackjack, sangue nero

Black mamba, nella testa

Men in Black, sto a zero

Black [?], occhi bianchi

[?], sangue nero.

[Ensi]

Vuoi addomesticare Cerbero? Sì, certo, bro (certo, bro)

L’ennesimo che cresimo col cento flow (cento flow)

Tu vedi la luce? Io non credo, no (nah)

Cercavi il bene o il suo competitor?

Torino, leggende, esce il vino dal toro verde

Ottima annata, che vita dannata

Tu non dirmi nada, no, non dire niente

Quando prendi i soldi non c’è religione

Ed ogni grano del rosario fa un milione

Do l’estrema unzione alla tua bestia nera

Fila in processione, faccio festa vera

Sono benedetto, ma senza la Chiesa

Sono benedetto, ma senza la resa

Il mondo va a pezzi e qualcuno da su si gode lo spettacolo

Qua sotto nessuno si affretta a cambiare, si aspetta un miracolo.





Black mirror, la mia faccia

Blackjack, cimitero

Black moon, nelle vene

Blackjack, sangue nero

Black mamba nella testa

Men in Black, sto a zero

Black [?], occhi bianchi

[?], sangue nero

Black mirror, la mia faccia

Blackjack, cimitero

Black moon, nelle vene

Blackjack, sangue nero

Black mamba, nella testa

Men in Black, sto a zero

Black [?], occhi bianchi

[?], sangue nero





