Linea 77 – Play & Rewind feat. Caparezza & Hell Raton: audio, testo e traduzione

Play & Rewind feat. Caparezza & Hell Raton, è la traccia numero 4 di Server Sirena, quinto EP dei Linea 77, rilasciato l’11 ottobre 2019 via Polydor Records / Universal Music Italia. Nell’Extended Play del gruppo alternative metal piemontese, sono presenti un totale di 6 tracce inedite, tra le quali i singoli AK77 feat. Salmo & Slait, Sangue Nero feat. Ensi e Cielo Piombo feat. Samuel, più Prison feat. Axos, Senzalternativa feat. Jack The Smoker e il brano in oggetto, impreziosito dalle voci dei due rapper.

La traccia (il testo, la traduzione in italiano e l’audio) è stata firmata da The Bloody Beetroots (Simone Cogo, produttore della canzone), Nicola Sangermano, in arte Nitto (una delle due voci del gruppo torinese), DADE (Davide Pavanello, membro del gruppo), Manuel Zappadu, aka Hell Raton, e Michele Salvemini, in arte Caparezza.

Nella nuova canzone, nella quale EL Raton rappa in spagnolo, si parla della ripetitività nella vita e i suoi effetti negativi. Come da titolo, Play e Rewind sta ad indicare infatti l’avvio e il riavvio della riproduzione, quindi come se certe cose che facciamo con una certa abitudinarietà nella nostra vita, vengono ripetute costantemente un po’ come se si riavvolgesse il nastro.

Play e Rewind Testo e Traduzione — Linea 77 • Caparezza • Hell Raton

[x4]

Play & Rewind (Play & Rewind)

[Hell Ratón]

Ehi

Porque soy Hell Ratón

Me llenan de veneno

Pero yo no me muero

¿Entendiste cabrón?

Una vida sin frenos

Mis hermanos primero

Nos tomamos el juego

Sin pedirte perdón

Sin pedirte perdón

Hago to’ lo que quiero

Soy un perro sin huesos

En un mundo ladrón

Todo que mi regreso

No me quede en silencio

No me ve como el viento

Levantaste un tifón

Tengo el antidoto pa’ tu veneno

No vales nada, vale tu dinero

Tengo un problema

Con estos rapperos

Yo me tomo sus ollas

Sin decirles “hasta luego”





Perché sono Hell Ratón

Mi riempiono di veleno

Ma non sto morendo

Hai capito bastardo?

Una vita senza freni

Prima i miei fratelli

Prendiamo il gioco

Senza chiedere perdono

Senza chiedere perdono

Faccio tutto ciò che voglio

Sono un cane senza ossa

In un mondo ladro

Tutto il mio ritorno

Non sono mai rimasto in silenzio

Non mi vede come il vento

Hai sollevato un tifone

Ho l’antidoto per il tuo veleno

Non vali niente, valgono i tuoi soldi

Ho un problema

Con questi rapper

Prendo le loro pentole

Senza dire “a dopo”

[L.77]

Play & Rewind

Girando intorno alla ruota, come in un loop infinito

Play & Rewind

Pensando a un’altra via di fuga, l’anima [affonda?] e torna indietro

Play & Rewind

Stima, benzodiazepine, credi più in te stesso, metanfetamine

Play & Rewind

Fatti il segno della croce, la tua anestesia

Sette Padre Nostro, sette Ave Maria

[Caparezza]

Leggo l’oroscopo di mala voglia, come i Malavoglia (come i Malavoglia)

Dicono che mi deprime il rituale, mi ammala la noia (ammala la noia)

Ogni Natale che passo, uva passa con la mangiatoia

Mi passa la voglia, dal Carnevale alla Pasqua è una tassa, la solita solfa

Al mio compleanno spengo candeline sbuffando

Battono le mani fin quando non hanno le vesciche sul palmo

Portando le mie rime sul palco, mi domando: “Sono figlio di un Parrot?”

Troppe feste si rovina con l’alcool pure Topolino ad Orlando

Se ingoiaste maionese per un mese vi verrebbe l’orticaria

Dopo trenta capodanni ancora ad esaltarvi per i botti in aria

Cambi stato, cambi casa, cambi ingresso, vuoi la stessa portinaia

Per fortuna non vivrò cent’anni, sono nato in Puglia, mica ad Okinawa (Okinawa)





[Bridge: L.77 & Cap.]

Dalla prima luna, repetita iuvant

Non è mai finita per la dittatura

Scrivo la mia vita sotto dettatura

Finché [sogno grida?] la magistratura

“Il solito, grazie”

Se pago rispondono di solito: “Grazie”

“Il solito, grazie”

Se pago rispondono di solito: “Grazie”

“Il solito, grazie”

Se pago rispondono di solito: “Grazie”

“Il solito, grazie”

Se pago rispondono di solito:

[L.77]

Play & Rewind

Girando intorno alla ruota, come in un loop infinito

Play & Rewind

Pensando a un’altra via di fuga, l’anima [affonda?] e torna indietro

Play & Rewind

Stima, benzodiazepine, credi più in te stesso, metanfetamine

Play & Rewind

Fatti il segno della croce, la tua anestesia

Sette Padre Nostro, sette Ave Maria





