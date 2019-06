Lil Tecca – Ransom: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Ransom, esplicito singolo del rapper Lil Tecca pubblicato il 22 maggio 2019.

Tyler Sharpe, in arte Lil Tecca, è un emergente rapper statunitense classe 1992 e questo brano scritto di suo pugno e prodotto da Nick Mira & Taz Taylor, si è rivelato a dir poco contagioso. Il video ufficiale decisamente hot è stato diretto da Cole Bennett ed ha superato 21 milioni di views.

Dal punto di vista del significato, qui Tyler parla di ricchezza, brand di lusso, della sua difficile adolescenza e si rivolge alle persone che lo odiano pur senza conoscerlo (ma sapendo tutto di lui) e alle ragazze che prima lo rifiutavano e che, ora che sta avendo successo, cadono ai suoi piedi.

Ransom testo Lil Tecca

Turn you to a dancer

Yeah

Internet Money, bitch

I got black, I got white, whatchu’ you want?

Hop outside a Ghost and hop up in a Phantom

I know I’m boutta blow-oh-whoa, I ain’t dumb

They try to take my flow, I take they ass for ransom

I know I’m going

They see me blowin’ up, now they say they want some

I got two twin Glocks, turn you to a dancer

I see two twin opps, leave ’em on a banner

And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah

I got red, I got blue, whatchu’ want?

The Chanel, or Balenciaga, Louis and Vuitton

She know I got the Fendi, Prada when I hit Milan

I needed me a die or rider, I need me the one

I started from the bottom, you could see the way I stunt

I want all the diamonds, I want that shit to weigh a ton

The opps, they tryna line me ’cause they hate the place I’m from

But them niggas don’t know me, they just know the place I’m from

I got lots of shawties tryna pull up to my place

But you ain’t want me last year so just get up out my face

They all up in my inbox, so I know they want a taste

I know they want my downfall, lil’ nigga are you laced?





I got black, I got white, whatchu’ you want?

Hop outside a Ghost and hop up in a Phantom

I know I’m boutta blow-oh-whoa, I ain’t dumb

They try to take my flow, I take they ass for ransom

I know that I’m gone

They see me blowin’ up, now they say they want some

I got two twin Glocks, turn you to a dancer

I see two twin opps, leave ’em on a banner

And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah

I got black, I got white, whatchu’ you want?

Hop outside a Ghost and hop up in a Phantom

I know I’m boutta blow-oh-whoa, I ain’t dumb

They try to take my flow, I take they ass for ransom

I know that I’m gone

They see me blowin’ up, now they say they want some

I got two twin Glocks, turn you to a dancer

I see two twin opps, leave ’em on a banner

And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah





Lil Tecca Ransom traduzione

Ti trasformo in un ballerino

Si

Internet Money*, stron*a

Ho il nero, ho il bianco, che cosa vuoi?

Salto fuori da un fantasma e salto su un fantasma

So che sto per sconvolgere l’industria del rap oh-whoa, non sono stupido

Cercano di rubare il mio flow, prendo i loro culo per chiedere il riscatto

So che sto andando forte

Mi vedono sfondare, ora dicono di volerne un po’

Ho due pistole identiche, ti trasformo in un ballerino

Vedo due che mi odiano senza nemmeno conoscermi, li appiccico su un manifesto

E ho due grosse tro*e, voglio leccare la gang, si





Ho il rosso, ho il blu, cosa vuoi?

Chanel, o Balenciaga, Louis e Vuitton

Lei sa che ho Fendi, Prada quando colpisco Milan

Avevo bisogno di un corri o muori, mi serviva quello

Ho iniziato dal basso, si poteva vedere dal modo in cui mi comportavo

Voglio tutti i diamanti, voglio che quella roba pesi una tonnellata

Gli odiatori che nemmeno mi conoscono, cercano di mettermi in riga, perché odiano il posto da cui vengo

Ma non mi conoscono, conoscono solo il posto da cui vengo

Ho un sacco di donne che cercano di vedersi con me

Ma tu l’anno scorso non mi volevi, quindi levati di torno

Sono tutti nella mia posta in arrivo, quindi so che vogliono un assaggio

So che vogliono la mia rovina, piccolo stron*o stai bene?

Ho il nero, ho il bianco, che cosa vuoi?

Salto fuori da un fantasma e salto su un fantasma

So che sto per sconvolgere l’industria del rap oh-whoa, non sono stupido

Cercano di rubare il mio flow, prendo i loro culo per chiedere il riscatto

So che me ne sono andato

Mi vedono sfondare, ora dicono di volerne un po’

Ho due pistole identiche, ti trasformo in un ballerino

Vedo due che mi odiano senza nemmeno conoscermi, li appiccico su un manifesto

E ho due grosse tro*e, voglio leccare la gang, si

Ho il nero, ho il bianco, che cosa vuoi?

Salto fuori da un fantasma e salto su un fantasma

So che sto per sconvolgere l’industria del rap oh-whoa, non sono stupido

Cercano di rubare il mio flow, prendo i loro culo per chiedere il riscatto

So che me ne sono andato

Mi vedono sfondare, ora dicono di volerne un po’

Ho due pistole identiche, ti trasformo in un ballerino

Vedo due che mi odiano senza nemmeno conoscermi, li appiccico su un manifesto

E ho due grosse tro*e, voglio leccare la gang, si

* Internet Money è il collettivo di produttori creato da Taz Taylor, che comprende numerosi produttori di platino tra cui Nick Mira, che ha prodotto “Lucid Dreams” di Juice WRLD e che ha anche prodotto questo brano.

