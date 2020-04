Danti – Canzone sbagliata feat. Luca Carboni & Shade: audio e testo del nuovo singolo

Canzone sbagliata è un singolo di Danti con la collaborazione del cantautore Luca Carboni e del rapper Shade, rilasciata venerdì 3 aprile 2020 via Time Records. Il testo e l’audio del brano, il primo pubblicato nel 2020, che arriva dopo il grande successo di Tu e D’io feat. Nina Zilli & J-Ax.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Antonio Filippelli & Lorenzo Urciullo e composta da Enrico Cremonesi e Yves Agbessi, la nuova canzone segue la scia delle precedenti release, come Se stai zitto fai un figurone feat. Fabio Rovazzi pubblicata lo scorso ottobre, in quanto incisa con il fine di farci sorridere in un periodo così triste e delicato come quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane.

Questo pezzo è infatti ricco di affermazioni decisamente bizzarre da cantare insieme con il giusto spirito: Bill Gates inventore dell’iPhone, Mussolini con i baffetti, “il toro sul logo tipo Ferrari”, “scopro la luna come Colombo”, il mitra in mano come Gandhi, corro a quattro zampe come un pollo, le braccia forti come i delfini e chi più ne ha più ne metta, ma già dal titolo e dalla copertina si poteva intuire un brano di questo tipo, nel quale i tre artisti si sono divertiti a sbagliare, perché come dice Vito Ventura, aka Shade, “fare sempre tutto giusto sarebbe monotono”.

Canzone sbagliata testo — Danti • Luca Carboni • Shade

Download su: Amazon – iTunes

Dove?

Democratico come l’Inghilterra

e piatto come questa terra

coi baffetti come Mussolini

le braccia forti come i delfini

resto in piedi come il muro di Berlino

toro scatenato sì come Al Pacino

mi taglio l’orecchio come Beethoven

e come De Andrè faccio solo cover





Sai

te lo dico sereno, il cielo dentro una stanza non mi capita mai

la cassiera pretende la mia tessera sconto gentilmente ma io

vorrei solo pagare, fumare

dovrei contare fino a dieci

uno, due, dieci

[Luca Carboni]

Porca puxxana

se non ci sei tu questa vita è strana

non mi ricordo più chi sono i Nirvana

e ingrasso dentro ad una sana ignoranza italiana, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

[Shade]

Scopro la luna come Colombo

corro a quattro zampe come un pollo

col toro sul logo tipo Ferrari

mangio solo animali vegani

stonato come Mina

contadino come Riina

col mitra in mano come Gandhi

le mani piccole, sì, come Morandi

superbatterista come Jimi Hendrix

vorrei la pelle nera come Elvis

inventare l’iPhone come Bill Gates

o la tuta da ragno come Bruce Wayne

Sai

io non sono Venditti, il cielo dentro una stanza non mi capita mai

la cassiera pretende la mia tessera sconto gentilmente ma io

vorrei solo pagare, fumare

dovrei contare fino a dieci

uno, due, dieci





[Luca Carboni]

Porca puxxana

se non ci sei tu questa vita è strana

non mi ricordo più chi sono i Nirvana

e ingrasso dentro ad una sana ignoranza italiana, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Esco in pigiama

se non stai attento questa vita ti sbrana

mi sono perso eppure mi sento a casa

e mi accontento di una sana ignoranza italiana, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Tutta sbagliata (uoh-oh-oh-oh-oh)

se non ci sei tu questa vita è buttata

uoh-oh-oh-oh-oh

uoh-oh-oh-oh-oh





Ascolta su: