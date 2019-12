Eugenio Campagna canta Glovo a X Factor 2019: testo e video della canzone

Al ballottaggio della semifinale di X Factor 2019, Eugenio Campagna ha cantato la sua Glovo, brano di Comete, suo nome d’arte prima di partecipare alla tredicesima edizione del talent show, già presentato in occasione delle audizioni. Il live video in acustico e il testo.

Eugenio ha cantato il suo cavallo di battaglia, come del resto i Booda (M.I.L.F. $ di Fergie), con i quali se l’è dovuta vedere, perdendo tuttavia la sfida e non riuscendo quindi ad accedere alla finale.

Glovo è una celebre applicazione di consegna di cibo a domicilio e questo contagioso brano, parla del dolore scaturito dalla fine di una love story e delle conseguenti difficoltà nell’affrontare la quotidianità senza la persona che si ama, come ad esempio quando si passa dal sedersi a tavola in dolce compagnia, al cenare o pranzare immersi nella solitudine.

Eugenio Campagna Glovo testo

Se è proprio vero che la paura

inquina e uccide i sentimenti

noi ci siamo persi nella spazzatura

di cose non dette, di discorsi spenti

se tu sei proprio così sicura

allora perché non smetti

di mangiarti le unghie col telefono in mano

mentre guardi i miei ultimi accessi





Ma che ci siamo fatti ma perché siamo fermi

si sta fermi se si aspetta il tram

Mica si aspetta di vedersi ancora,

con gli stessi occhi.

Come se non lo sapessi che i tuoi occhi

la mattina sono verdi

e che stasera sono un po’ spenti

ed io che sono qua

nel letto solo con le buste Glovo

che se poi esco magari ti trovo

con la testa da un’altra parte

con il cuore solo, solo con il cuore

ed una Coca zero

che se poi scendo la butto nel vetro

ma ancora non credo, non credo

di volere buttare te

di volere buttare te.





Se è proprio vero che c’è una cura

per i tuoi tormenti, lascia tutto andare

non ti affaticare

le cose arrivano quando più non te lo aspetti

e poi non fare quella faccia da dura

proprio non ci riesci

che quando parli sei così sicura ma

nella tua testa balbetti.

Ma che ci siamo fatti ma perché siamo fermi

Come se non lo sapessi che i tuoi occhi

la mattina sono verdi

e che stasera sono un po’ spenti

ed io che sono qua

nel letto solo con le buste Glovo

che se poi esco magari ti trovo

con la testa da un’altra parte

con il cuore solo, solo con il cuore

ed una Coca zero

che se poi scendo la butto nel vetro

ma ancora non credo, non credo

di volere buttare te

di volere buttare te.