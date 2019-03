Leo Gassmann – “Cosa Sarà Di Noi?”: Video ufficiale e testo

Cosa Sarà Di Noi? è il nuovo singolo di Leo Gassmann, disponibile negli store digitali e nelle piattaforme streaming dal 22 marzo 2019.

Classe 1996 e figlio dell’attore Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, Leo si è fatto conoscere all’ultima edizione del talent show X Factor, dove ha presentato il bel singolo inedito Piume, che ha avuto un ottimo riscontro.

E’ ora il momento di questa non meno bella canzone dal sound internazionale, scritta e prodotta dall’interprete e arrangiata da Matteo Costanzo.

Il filmato è stato prodotto e diretto da Riccardo Cesarettie vede protagonista anche la bella attrice Alessia Debandi.

Cosa Sarà Di Noi? testo – Leo Gassmann

Vivere sospesi

in auto su nel cielo

guardare quelle stelle

e sfiorarle col pensiero

e pensare che un folle

mi aveva avvisato

che le stelle se le guardi

ti proteggon da lontano.





Allora ti confidi

al chiaro di luna

mentre il mondo dorme

e di te non hai paura

se l’amore che hai dato

non ti è mai ritornato

tu gridalo alle stelle

e ti sarà riconsegnato

e dimmi

Cosa sarà di noi

quando arriverà il vento

che ci porterà via

levandoci il momento

e dimmi cosa sarà di noi

quando balleremo

sotto un cielo di stelle

sopra un letto di sogni

Che cosa sarà di noi

quando a terra torneremo

quando solo col pensiero

al cielo guarderemo

fermi, sporchi e appassiti

attaccati a questa terra

sempre pronti a non cadere

nel resto della melma.

Allora ti confidi

al chiaro di luna

mentre il mondo dorme

e di te non hai paura

se l’amore che hai dato

non ti è mai ritornato

tu gridalo alle stelle

e ti sarà riconsegnato

e dimmi





Cosa sarà di noi

quando arriverà il vento

che ci porterà via

levandoci il momento

e dimmi cosa sarà di noi

quando balleremo

sotto un cielo di stelle

e sopra un letto di sogni.

E non importa se hai sofferto

non importa tutto il resto

l’importante è essere liberi

e volare via col vento

e dimmi

cosa sarà di noi

quando arriverà il vento

che ci porterà via

levandoci il momento

e dimmi cosa sarà di noi

quando balleremo

sotto un cielo di stelle

e sopra un letto di sogni

cosa sarà

cosa sarà

cosa sarà.





