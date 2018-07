Lenny Kravitz – 5 More Days ‘Til Summer: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

5 More Days ‘Til Summer è il titolo del nuovo singolo del cantautore e polistrumentista statunitense Lenny Kravitz, disponibile dal 25 giugno come terzo estratto dall’undicesimo album in studio Raise Vibration, che vedrà la luce il prossimo 9 settembre.

Dopo It’s Enough e Low, l’artista newyorkese ha reso disponibile questo bel pezzo, che come tutte le dodici tracks sel disco, ha scritto e prodotto.

Dal punto di vista lirico, nell’inedito ci parla del countdown alla tanto agognata estate, dopo un lungo periodo di solo lavoro in fabbrica, senza avere mai avuto il tempo di svagarsi un po’.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare anche nel canale Youtube di Lenny cliccando sulla cover, dopo la quale accedete ai testi.

5 More Days ‘Til Summer testo e traduzione – Lenny Kravitz (Download)

I’ve worked in this factory far too long

Can’t remember when I last had

Some time to breathe and be on my own

And to do things just for a laugh

To be a clown, to paint the town

Where the sunshine can heal my bones

In five more days I’ll be on my way

Then my fantasies will unfold

Ho lavorato in questa fabbrica troppo a lungo

Non ricordo l’ultima volta che ho avuto

Un po ‘di tempo per respirare e stare da solo

E fare cose giusto per ridere

Per essere un pagliaccio, per fare baldoria

Dove il sole può guarire le mie ossa

Fra cinque giorni andrò per la mia strada

Allora le mie fantasie si evolveranno

‘Cause there are 5 more days ’til summer

Takes me away

There are 5 more days ’til summer

Five more days ’til summer

5 more days ’til summer

Takes me away

Perché mancano altri 5 giorni all’estate

Che mi porta lontano

Mancano altri 5 giorni all’estate

Ancora 5 giorni all’estate

Altri 5 giorni giorni all’estate

Che mi porta lontano





I work on the night shift until the dawn

My whole life has been in the dark

I sleep all day ’til the moon’s in play

Like a vampire in a box

Without a sound, no one around

I awaken to feel the cold

To do again just like yesterday

With this emptiness in my soul

Faccio il turno di notte fino all’alba

Tutta la mia vita è stata nel buio

Dormo tutto il giorno finché non esce la luna

Come un vampiro in una bara

Senza far rumore, senza nessuno in giro

Mi risveglio per sentire il freddo

Per fare di nuovo la stessa cosa di ieri

Con questo vuoto nell’anima

But there are 5 more days ’til summer

Takes me away

There are 5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Ma mancano altri 5 giorni all’estate

Che mi porta lontano

Mancano altri 5 giorni all’estate

Ancora 5 giorni all’estate

Altri 5 giorni giorni all’estate

Che mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano





There are 5 more days ’til summer

Takes me away

There are 5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

Takes me away

Mancano altri 5 giorni all’estate

Che mi porta lontano

Mancano altri 5 giorni all’estate

Ancora 5 giorni all’estate

Altri 5 giorni giorni all’estate

Che mi porta lontano

1, 2, 3, 4, 5 days ’til summer

1, 2, 3, 4, 5 days ’til summer

1, 2, 3, 4, 5 days ’til summer

1, 2, 3, 4, 5 days ’til summer

1, 2, 3, 4, 5 giorni fino all’estate

1, 2, 3, 4, 5 giorni all’estate

1, 2, 3, 4, 5 giorni fino all’estate

1, 2, 3, 4, 5 giorni all’estate

5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

5 more days ’til summer

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Takes me away

Ancora 5 giorni all’estate

Altri 5 giorni giorni all’estate

Ancora cinque giorni all’estate

Che mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano

Mi porta lontano