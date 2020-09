Leggi il testo e la traduzione in italiano di Lemonade by Internet Money, Don Toliver, Gunna & Nav

Cinque produttori della Internet Money Records hanno unito le forze nel contagioso singolo Lemonade, con voci dei rapper Don Toliver, Gunna & Nav, disponibile dal 14 agosto 2020.

Leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Alec Wigdahl, Taz Taylor, Pharaoh Vice, Nick Mira ed E-Trou.

Internet Money è un collettivo di producers con sede a Los Angeles fondato da Taz, i cui numerosi membri hanno prodotto brani per artisti del calibro di Drake, XXXTENTACION, Trippie Redd, Juice WRLD e Lil Uzi Vert. Il brano in oggetto è il secondo estratto dal primo album B4 The Storm, uscito lo scorso agosto, ed è accompagnato da un video da Cole Bennett di Lyrical Lemonade.

Lemonade Internet Money Testo

[Pre-Chorus: Don Toliver]

Xanny bars, suicide door, brand new bag

College girls give a nigga head in my Rafs

Rockstar life, so much money it’ll make you laugh, hey

These bitches, they hate, and you can’t miss what you never had, hey, hey

[Chorus: Don Toliver]

Off the juice (Juice), codeine got me trippin’ (Juice)

Copped the coupe (Coupe), woke up, roof is missin’ (Yeah)

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’

[Verse 1: NAV]

Addy boys, got some 60’s in my bag (Addy)

Lips sealed, I ain’t pillow talkin’, I’m no rat (No)

In my earlobe, got two karats, VVS (Bling)

Got a penthouse near Rodeo off of stress (Stress)

All this money, when I grew up, I had nothing (Nothing)

Filled with backstabbers, my old life was disgusting (Disgusting)

Can’t believe it, gotta thank God that I’m livin’ comfortably (Thank God)

Gettin’ checks, I don’t believe her, she say she done with me

Burned some bridges and I let the fire light the way (Oh-woah)

Kickin’ my feet up, left the PJ’s on a PJ (A PJ)

Yeah, I’m a big dog, and I walk around with no leash (Oh-oh)

I got water on me, yeah, everything on Fiji

[Pre-Chorus: Don Toliver]

Xanny bars, suicide door, brand new bag

College girls give a nigga head in my Rafs

Rockstar life, so much money it’ll make you laugh, hey

These bitches, they hate, and you can’t miss what you never had, hey, hey

[Chorus: Don Toliver]

Off the juice (Juice), codeine got me trippin’ (Juice)

Copped the coupe (Coupe), woke up, roof is missin’ (Yeah)

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’ (Hey, hey)

[Verse 2: Gunna]

I’m a rockstar, play guitars (Yeah), sippin’ Wock’, hey (Hey)

Adderall, fentanyl, Xanax bars, ayy (Hey)

I was fifteen, I was sippin’ codeine with my dawg, ayy (Codeine)

Did a Percocet, Promethazine, I feel gnarly (Promethazine)

Put up a stick and I hop on a plane

Still in my war ways (War ways)

Shit is so risky, I gotta be gifted

He blessed me with fortune and fame (Fortune and fame, nice)

I remember from fifty, I couldn’t go back empty

I knew I was stuck to the game (Stuck)

I’m loyal and I’ll never change, nah

I’m never gon’ go against the grain (Go against the grain)

I’m never gon’ be the one turn on my brother

When police has got us detained (Nah)

I won’t ever love a bitch more than my mother

And that’s on my government name (Nah)

I can’t be no sucker, ain’t hatin’ on no one

I wish everybody get paid (Paid)

‘Cause we countin’ up every day (Every day)

Gettin’ high ’til I land in the grave





[Pre-Chorus: Don Toliver]

Xanny bars, suicide door, brand new bag

College girls give a nigga head in my Rafs

Rockstar life, so much money it’ll make you laugh, hey

These bitches, they hate, and you can’t miss what you never had, hey, hey

[Chorus: Don Toliver]

Off the juice (Juice), codeine got me trippin’ (Juice)

Copped the coupe (Coupe), woke up, roof is missin’

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’

Ice (Ice), lemonade, my neck was drippin’

[Outro: Don Toliver]

Hey, yeah, yeah





Lemonade Traduzione e [Significato]

[Pre-ritornello: Don Toliver]

Xanax, porta suicida, borsa nuovissima [Nota: Xanax Bars è un termine gergale utilizzato dalle persone che in genere acquistano Xanax illegalmente. Ogni barretta è 2 milligrammi per dose. Le portiere incernierate posteriormente, o porte a vento (in inglese suicide doors), sono caratterizzate dall’essere fissate alla carrozzeria di un veicolo sul bordo posteriore del loro alloggiamento (Da Wikipedia). Bag è infine un termine gergale che sta ad indicare un’enorme quantità di denaro]

Le ragazze del college mi spon*i*ano nei miei Raf [Nota: Don Toliver si riferisce allo stilista belga Raf Simons, che nel 1995 ha lanciato il suo marchio di abbigliamento maschile. Il rapper dice che quando indossa i suoi capi d’abbigliamento, le ragazze gli fanno sesso orale.]

Vita da rockstar, così tanti soldi che ti faranno ridere, ehi

Queste stron*e, odiano e non ti può mancare ciò che non hai mai avuto, ehi, ehi

[Ritornello: Don Toliver]

Basta roba (roba), la codeina mi fa male (roba)

Ho acqustato il coupé (coupé), mi sveglio, il tettuccio non c’è più (Yeah)

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava [Nota: con “Ice” i rapper intendono diamanti o gioielli di alta classem ma il ghiaccio e può anche essere messo nella limonata. “Dripping” indica molti diamanti e gioielli. Ho preferito tradurlo in senso letterale.]

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava

[Verse 1: NAV]

Ragazzi fatti, ho della roba nella borsa (Addy)

Bocca chiusa, non lo dirò a nessuno, non sono una spia (No)

Nel lobo dell’orecchio, ho due carati, VVS (Bling)

Ho un attico vicino a Rodeo lontano dallo stress (stress) [Nota: Rodeo Drive è una famosa strada di Beverly Hills, in California, nota per i suoi tre isolati di negozi di beni di lusso. Da quelle parti, vivono molte persone ricche e celebrità]

Tutti questi soldi, mentre crescevo, non avevo nulla (nulla)

Circondato da traditori, la mia vecchia vita era disgustosa (disgustosa)

Non posso crederci, devo ringraziare Dio che sto vivendo bene (Grazie al cielo)

Ricevo assegni, non le credo, lei dice di aver chiuso con me

Ho bruciato alcuni ponti e ho lasciato che il fuoco illuminasse il mio cammino (Oh-woah)

Mi concedo un po’ di relax, ho lasciato il pigiama su una canna (una canna)

Sì, sono un cagnolone e vado in giro senza guinzaglio (Oh-oh)

Ho gioielli costosi addosso, sì, tutto sulle Fiji [Nota: In questo caso, “acqua” viene inteso costosi a causa della loro chiarezza. È un termine gergale diffuso nella musica hip-hop. L’acqua delle Fiji è una delle acque minerali naturali più famose al mondo, scelta da star come Nicole Kidman, Scarlett Johansson e dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama.]





[Pre-ritornello: Don Toliver]

Xanax, porta suicida, borsa nuovissima

Le ragazze del college mi spon*i*ano nei miei Raf

Vita da rockstar, così tanti soldi che ti faranno ridere, ehi

Queste stron*e, odiano e non ti può mancare ciò che non hai mai avuto, ehi, ehi

[Ritornello: Don Toliver]

Basta roba (roba), la codeina mi fa male (roba)

Ho acqustato il coupé (coupé), mi sveglio, il tettuccio non c’è più (Yeah)

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava

[Verse 2: Gunna & Don Toliver]

Sono una rockstar, suono chitarre (Sì), sorseggiando Wock, ehi (Ehi) [Nota: il wok altro non è che uno dei tanti nomi della droga ricreativa composta da una mistura a base di sciroppo per la tosse con codeina, prometazina o tutte e due insieme e una bibita gassata. Nel rap termini come wok, lean, purple drank o sizzurp sono molto comuni.]

Adderall, fentanil, Xanax, ayy (Hey) [Nota: Adderall, Adderall XR e Mydayis sono combinazioni di farmaci soggetti a prescrizione medica usati per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione/iperattività noto come ADHD e per la narcolessia. Il farmaco, stimolatore cognitivo, aiuta il mantenimento della concentrazione agendo sul sistema nervoso. Il fentanyl è un potente analgesico oppioide sintetico, appartenente alla classe delle 4-anilidopiperidine.]

Avevo quindici anni, stavo sorseggiando codeina con il mio amico, ayy (Codeina)

Ha fatto un Percocet, Prometazina, mi sento spiacevole (Promethazine) [Nota: Il Percocet è una combinazione ossicodone/paracetamolo, ovvero un combinato oppioide/non oppioide usato per trattare il dolore a breve termine. Promezatina]

Metto su una pistola e salgo su un aereo

Ho ancora metodi guerrieri (metodi guerrieri)

Mer*a è così rischioso, devo essere dotato

Lui mi ha benedetto con fortuna e fama (Fortuna e fama, bene)

Ricordo da cinquanta, non potevo tornare a mani vuote

Sapevo di essere collegato al gioco (collegato)

Sono leale e non cambierò mai, nah

Non andrò mai controcorrente (controcorrente )

Non sarò mai quello che tradirà mio fratello

Quando la polizia ci ha arrestati (Nah)

Non amerò mai una stron*a più di mia madre

E questo è il mio vero nome (Nah)

Non posso essere un debole, non odio nessuno

Vorrei che tutti venissero pagati (pagati)

Perché contiamo ogni giorno (ogni giorno)

Mi sballerò finché non atterrerò nella tomba

[Pre-ritornello: Don Toliver]

Xanax, porta suicida, borsa nuovissima

Le ragazze del college mi spon*i*ano nei miei Raf

Vita da rockstar, così tanti soldi che ti faranno ridere, ehi

Queste stron*e, odiano e non ti può mancare ciò che non hai mai avuto, ehi, ehi

[Ritornello: Don Toliver]

Basta roba (roba), la codeina mi fa male (roba)

Ho acqustato il coupé (coupé), mi sveglio, il tettuccio non c’è più

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava

Ghiaccio (ghiaccio), limonata, il mio collo gocciolava