Ashton Irwin – Skinny Skinny è il singolo d’esordio solista: video, testo e traduzione

Skinny Skinny è il singolo d’esordio solista di Ashton Irwin, incentrato sulla dismorfofobia o disturbo da dismorfismo corporeo, fobia che nasce da una visione distorta che si ha del proprio aspetto esteriore.

Il testo, la traduzione e il video ufficiale diretto dal cantante con la collaborazione di Jade Ehlers. Il brano di uno dei quattro membri dei 5 Seconds of Summer, è stato prodotto da Matthew Pauling e anticipa il disco d’esordio Superbloom, previsto il 23 ottobre 2020.

Nella prima canzone lontano dalla pop rock band australiana, Ashton ha scelto di cantare la lotta contro il non sentirsi “a casa” nel proprio corpo, perché bisogna vivere senza avere dubbi su noi stessi, senza autodistrurci, ma bisogna invece amarci per quello che siamo.

Ashton Irwin – Skinny Skinny testo e traduzione

[Ritornello]

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

Hey skinny skinny

Stop your thinking ’bout tomorrow

You’ll never make it like that (Too bad)

Ehi magro magro

Non ci pensi al futuro

Ehi magro magro

Peccato (Peccato)

Ehi magro magro

Smettila di pensare a domani

Non ce la farai mai così (peccato)

[Strofa 1]

My second face, my damn reflection

We always meet when I’m defeated

You tear me up all of the time

My second face, don’t wanna listen

We always meet without permission

La mia seconda faccia, il mio dannato riflesso

Ci incontriamo sempre quando vengo sconfitto

Mi fai sempre a pezzi

La mia seconda faccia, non voglio ascoltare

Ci incontriamo sempre senza autorizzazione

[Pre-Ritornello]

You tear me up all of the time

Mi fai a pezzi tutto il tempo

[Ritornello]

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

Hey skinny skinny

Stop your thinking ‘bout tomorrow

You’ll never make it like that (Too bad)





[Post-Ritornello]

I wanna eat, I wanna stay thin

I wanna dance, but I gotta stay in

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

Voglio mangiare, voglio restare magro

Voglio ballare, ma devo restare

Ehi magro magro

Non pensi al futuro

Ehi magro magro

Peccato (Peccato)

[Strofa 2]

I’m skin and bone, I’m made of nothing

My secret pose, my secret ending

You tear me up all of the time

My tongue is tasteless, my heart is barren

My fingers stretching into my larynx

Sono pelle e ossa, non sono fatto di niente

La mia posa segreta, y finale segreto

Mi fai a pezzi di continuo

La mia lingua è priva di gusto, il mio cuore è arido

Le mie dita si allungano nella mia laringe

[Pre-Ritornello]

You tear me up all of the time

[Ritornello]

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

Hey skinny skinny

Stop your thinking ‘bout tomorrow

You’ll never make it like that (Too bad)

[Post-Ritornello]

I wanna eat, I wanna stay thin

I wanna dance but I gotta stay in

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

[Bridge]

Too bad, bad, bad

Too bad, too bad

Too bad, bad, bad

Too bad





Peccato, male, male

Peccato, peccato

Peccato, male, male

Peccato

[Ritornello]

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

Hey skinny skinny

Stop your thinking ‘bout tomorrow

You’ll never make it like that (Too bad)

[Post-Ritornello]

I wanna eat, I wanna stay thin

I wanna dance but I gotta stay in

Hey skinny skinny

Don’t you think about the future

Hey skinny skinny

Too bad (Too bad)

[Outro]

Too bad, bad, bad

Too bad (Skinny skinny)

Too bad (Skinny skinny)

Too bad, bad, bad

Too bad (Skinny skinny)

Too bad (Skinny skinny)

Too bad, bad, bad

Peccato, male, male

Peccato (magro magro)

Peccato (magro magro)

Peccato, male, male

Peccato (magro magro)

Peccato (magro magro)

Peccato, male, male