Lele Blade – Gringo: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 13 dicembre 2019, Gringo è un singolo del rapper napoletano Alessandro Arena, in arte Lele Blade, scritto di suo pugno e prodotto dal concittadino Antonio Lago, aka Yung Snapp.

Il testo, la traduzione e l’audio della nuova contagiosa canzone, che sta letteralmente facendo impazzire i numerosi fan del rapper, pronto a festeggiare l’ennesimo successo di un 2019, già ricco di soddisfazioni.

Lele Blade – Gringo testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Yung Snapp made another hit

Gringo

Sacc chell ca vò o’ Gringo (Gringo)

Gringo (Gringo)

Chist’ann amm fatt bingo (chist’ann amm fatt bingo)

Gringo (Gringo)

Sacc chell ca vò o’ Gringo (Gringo)

Gringo (Gringo)

Nu m fa chiammò gli amigo (migo)

Migo (pa-pa-pa-pa)

M scet e stong rind a vill e’ Pablito

Cant miez a vij m mov suavecito

E penz a fa sul la plata, chell che pasa

Sacc giò chell c vuo t’ho port fin a’ casa

E voj o cul rind a na Bentley

O rind a nu Bugatti Veyron

Cu na bad bitch

Portorico come jlo

S penz c’agg fatt ò patt co demonio

To giur a sti scimm e sto mannann ò manicomio

Viv chell ca sunnav quant’er’ nisciun

Ogg e cont chiu veloc e’ voj tutt e culur

Baby quant stong ziem a te sto buon

Però quand stong sul ie giur pigj ò vol’

Sacc chell ca vò o’ Gringo (Gringo)

Gringo (Gringo)

Chist’ann amm fatt bingo (chist’ann amm fatt bingo)

Gringo (Gringo)

Sacc chell ca vò o’ Gringo (Gringo)

Gringo (Gringo)

Nu m fa chiammò gli amigo (migo)

Migo (migo)

Par vennev e chil invec mo veng e quintal

Di ma rat o don allor multiplic o pan

Nu teng chiù tiem a’ perdr a’ quant teng nu Rolex

Ormaj nu’ m’annammor chiu rind a’ rubric mj sul ex

Diciun e noi “simm sbagliat comm’esempj”

M’guard atturn ma nu vec nient e’ mej

I rong l’ispirazion e guagjun a’ s ra na svegj

Rind a’ vii ò si playmaker ò rind e terr s’ pò scejr

Viv chell ca sunnav quant’er’ nisciun

Ogg e cont chiu veloc e’ voj tutt e culur

Baby quant stong ziem a te sto buon

Però quand stong sul ie t’ho giur pigj ò vol’

Sacc chell ca vò o’ Gringo

Gringo (Gringo)

Chist’ann amm fatt bingo (chist’ann amm fatt bingo)

Gringo (Gringo)

Sacc chell ca vò o’ Gringo

Gringo (Gringo)

Nu m fa chiammò gli amigo (migo)

Migo (migo)





So quello che vuole Gringo

Gringo

Questi non hanno mai fatto bingo

Gringo

So quello che vuole Gringo

Gringo

Non mi fare chiamare gli amici

Amico

Mi sveglio e sono nella villa di Pablito

qua in mezzo alla strada mi muovo tranquillamente

e penso a fare solo soldi, quello che passa

e so già quello che vuoi, te lo porto fino a casa

E voglio sedermi su una Bentley

o in una Bugatti Veyron

con una brutta stron*a

Portorico come Jennifer Lopez

Se penso che ho fatto il patto col diavolo

Giuro che a questi scemi li sto mandando al manicomio

Vivo quello che sognavo quando non ero nessuno

oggi il conto è più veloce e ne voglio di tutti i colori

piccola, quando sono insieme a te faccio il bravo

ma quando sono solo giuro che prendo il volo





So quello che vuole Gringo

Gringo

Questi non hanno mai fatto bingo

Gringo

So quello che vuole Gringo

Gringo

Non mi fare chiamare gli amici

Amico

Prima vendevo i chili ora vendo i quintali

? allora moltiplico il pane

non ho più tempo da perdere da quando ho il Rolex

ormai non mi innamoro più, nella rubrica ci sono solo ex

Dicono di noi che siamo esempi sbagliati

mi guardo intorno ma non vedo nulla di meglio

do l’ispirazione ai ragazzi, gli faccio da sveglia

nella vita o sei playmaker o puoi scendere a terra

Vivo quello che sognavo quando non ero nessuno

oggi il conto è più veloce e ne voglio di tutti i colori

piccola, quando sono insieme a te faccio il bravo

ma quando sono solo giuro che prendo il volo

So quello che vuole Gringo

Gringo

Questi non hanno mai fatto bingo

Gringo

So quello che vuole Gringo

Gringo

Non mi fare chiamare gli amici

Amico

