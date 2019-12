IZI – Cometa feat. Dosseh: audio e testo del singolo

Cometa è un singolo del rapper piemontese Diego Germini, in arte Izi, con la collaborazione del collega francese Dosseh Dorian N’Goumou, in arte Dosseh, uscito il 13 dicembre 2019 per Universal Music Italia.

Il testo, la traduzione e l’audio della nuova canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal transalpino Josh Rosinet, meglio conosciuto come Josh, che segna la seconda collaborazione tra questi due artisti, dopo quella sulle note di Habitué – Italian Remix, pubblicata qualche mese fa.

IZI – Cometa testo e traduzione

He he he, Joshy Josh

Ize

Sono stanco di parlare

Regalo sogni a pu**ane chr

Non mi vogliono ascoltare

Ca**o guardi le collane

Solo sulla tangenziale

Non credo ai discorsi, credo più a mia madre

Corro dietro ai volti che mi controllate

So che siete in molti e so che avete fame, yah

Io non volevo la fama, yah

Volevo solo famiglia

Ma la lingua e la madama, lama nella milza

Faccia sulla griglia

Come fossimo in Sicilia

Ma sono in camera mia

Non voglio problemi, io sto tutto pazzo

Per Mary fra’, Cameron Diaz.





Sento solo i rintocchi

Mentre spio ‘sti marmocchi

So che Dio mi farà forte (forte)

Quindi guardami negli occhi (yah)

Sì, tu guardami negli occhi

Perché no, non c’è più tempo per i ricordi

Sì, come tutti i giorni.

Illumina questo pianeta

Come fosse giorno

Come quando mi ubriaco

Come fossi una cometa

Non ho il portafoglio

Chissà dove l’ho lasciato

Quindi illumina il pianeta

Come fosse giorno

Come quando mi ubriaco

Come fossi una cometa

Non ho il portafoglio

Chissà dove l’ho lasciato

Sì, con dentro una moneta.

[Dosseh]

Yeah, c’est pas parce que tu m’as sauvé hier qu’aujourd’hui, je vais t’laisser m’tuer

J’lève mon verre à notre amitié, aux transactions qu’on a effectuées

On a poussé au bord du gouffre, été bercés trop près du mur

La sens-tu, cette odeur de souffre ? On est des cailles-ra, des no future

Grands bicraveurs ou lunetiers, ouais lossa, y a pas d’sot métier

J’vous veux même pas d’mal, FDP, j’veux juste que vous vous soumettiez

J’suis dans l’binks avec fratello, sur toutes les lèvres comme un Labello

Laisse pas traîner ta fille à tel-hô, j’suis en loup, j’vais lui casser l’dos

J’me dois d’fumer cette vie, j’me dois d’tuner cette fille

J’ai les sins-cou au bled qui m’demandent thunes et selfies

J’vous mens quand j’dis qu’ça va alors qu’la foudre s’abat

Pour aller loin dans la vie, faut ménager ses sabbats

(provvisoria)

Sì, non è perché ieri mi hai salvato che oggi ti lascerò andare

Brindo alla nostra amicizia, alle transazioni che abbiamo fatto

Ci siamo spinti fino all’orlo dell’abisso, ci siamo cullati troppo vicino al muro

Senti quell’odore di zolfo? Siamo delle quaglie, nessun futuro

Grandi bicravers o lunetiers, sì, lossa, non c’è alcun lavoro onesto

Non voglio nemmeno farti del male, FDP, voglio solo che ne discuti

Sono nei legami con il fratello, sulla bocca di tutti come un Labello

Non lasciare che tua figlia vada in un posto simile, sono un lupo, gli spezzo la schiena

Devo fumare questa vita, devo sintonizzare questa ragazza

Ho sanguinato dal collo dei peccati che mi chiede soldi e selfie

Sto mentendo quando dico che è tutto ok quando cade un fulmine

Per andare lontano nella vita, devi risparmiare i suoi sabati





