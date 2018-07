Leda Battisti – Il tatuaggio: video ufficiale e testo del nuovo singolo feat. Lion D.

E’ di Rieti, ha 47 anni, una voce veramente molto bella, si chiama Leda Battisti (non ha alcuna parentela con il mitico collega Lucio) e vi presenta il nuovo singolo Il Tatuaggio, un bel pezzo trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 15 giugno.

Dopo i successi radiofonici di “Solo un’estate fa” e della successiva “Parla più Piano (Brucia la terra)”, Leda torna con questo pezzo scritto di suo pugno e ai vertici dell’airplay radiofonico indipendente.

Questo travolgente brano, scritto dalla stessa Leda con la collaborazione di Andrea Battaglia e Andrew David Ferri, che sarà incluso nel futuro nuovo progetto discografico, che farà seguito a “Tu, l’amore e il sesso” (2007), vede la collaborazione di Lion D., artista internazionale e importante esponente della scena mondiale reggae con il suo non canonico inglese, la cosiddetta lingua giamaicana patwa, lingua creola basata sull’inglese, parlata in Giamaica, Costa Rica e Panama.

Il video ufficiale è stato diretto da Robbi Giusti ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo Il tatuaggio – Leda Battisti (Download)

[Lion D.]

And yo introducing Leda Battisti

you can stopping me, like a tatoo

yes you can stopping me like a tatoo

you ? me everywhere you go

Passi il tempo a crescere

anche la voglia in me di

fare questo viaggio

di farlo insieme a te

con la passione ed il coraggio

di un amore appena nato

giuro che da ora

la vita ho ritrovato.





[Lion D.]

Strade che ho percorso

quante ne ho sbagliate

la sofferenza insegna

a fare come il mare

che qualche volta si alza

ed altre fugge via

si calma e poi ritorna

come la vita mia

e come il sole poi tu mi scalderai

un tatuaggio in me

che non sbiadisce mai

e come l’alba poi

tu mi sveglierai

sarai un ricordo che

non mi abbandona mai

che non mi abbandona mai.

[Lion D.]

Giuro che da oggi

non me li terrò più

i doni del destino

tra questi ci sei tu

e giuro che da oggi

l’inverno passerà

non voglio più svegliarmi

se questa è la realtà

e come il sole poi tu mi riscalderai

un tatuaggio in me

che non sbiadisce mai

e come l’alba poi

tu mi sveglierai

sarai un ricordo che

non mi abbandona mai.

Il tatuaggio è una canzone che ho scritto pensando a un amore, una persona, un’esperienza, un legame sentimentale impressi a fuoco sull’anima proprio “like a tattoo”. Una scelta d’amore che ti porti dentro per sempre, che viaggia in simbiosi con te, pur essendo invisibile, ovunque tu vada. Ognuno di noi ha dentro di sé un tatuaggio. C’è chi se lo disegna sulla pelle dando a quel simbolo un significato importante che travalica l’inchiostro stesso, chi invece lo porta dentro come un indelebile e incancellabile marchio del ricordo. Firmato Leda Battisti.

[Lion D.]

E come il sole poi tu mi riscalderai

un tatuaggio in me

che non sbiadisce mai

e come l’alba poi

tu mi sveglierai

sarai un ricordo che

non mi abbandona mai.

E come il sole poi tu mi riscalderai

un tatuaggio in me

che non sbiadisce mai

e come l’alba poi

tu mi sveglierai

sarai un ricordo che

non mi abbandona mai

che non mi abbandona mai.