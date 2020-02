Lean Year – Come and See: audio, video, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna Come and See, brano dei Lean Year, duo composto dalla cantante Emilie Rex e dal musicista Rick Alverson, tratto dall’album omonimo Lean Year, pubblicato il 20 ottobre 2017.

Lean Year – Come and See Testo e Traduzione

[Verse 1]

Coming up on noon

The old room

Feels like an ulcer

[Verse 2]

Packing up the old room

So soon

Wishing to be elsewhere

[Verse 3]

Keep your head down don’t say, no

Don’t say

Don’t say I told you

[Pre-Chorus]

Fuck off the old world

The old girl

Fuck off the old world

[Chorus]

Come, come and see

Come, come and show me

[Verse 4]

Pad yourself with good thoughts

Well taught

Seems like I calmed you

[Verse 5]

Don’t say no, didn’t tease you

Don’t say

Don’t say I know you

[Pre-Chorus]

Fuck off the old world

The old girl

Fuck off the old world

Fuck off the old world

The old girl

Fuck off the old world

[Chorus]

Come, come and see

Come, come and show me

Come, come and see

Come, come and show me

[Pre-Chorus]

Fuck off the old world

The old girl

Fuck off the old world

Fuck off the old world

The old girl

Fuck off the old world





[Chorus]

Come, come and see

Come, come and show me





[Verso 1]

Arrivando a mezzogiorno

La vecchia stanza

Sembra un’ulcera

[Verso 2]

Liberando la vecchia stanza

Così in fretta

Volendo essere altrove

[Verso 3]

Tieni giù la testa, non dire di no

Non dire

Non dire che te l’ho detto

[Pre-Chorus]

Vaffan*ulo vecchio mondo

La vecchia ragazza

Fan*ulo il vecchio mondo

[Coro]

Vieni, vieni a vedere

Vieni qui e fammi vedere

[Verso 4]

Riempiti di pensieri positivi

Ben insegnati

Sembra che io ti abbia calmato

[Verso 5]

Non dire di no, non ti ho preso in giro

Non dire

Non dire che ti conosco

[Pre-Chorus]

Vaffan*ulo vecchio mondo

La vecchia ragazza

Fan*ulo il vecchio mondo





Vaffan*ulo vecchio mondo

La vecchia ragazza

Fan*ulo il vecchio mondo

[Coro]

Vieni, vieni a vedere

Vieni qui e fammi vedere

Vieni, vieni a vedere

Vieni qui e fammi vedere

[Pre-Chorus]

Vaffan*ulo vecchio mondo

La vecchia ragazza

Fan*ulo il vecchio mondo

Vaffan*ulo vecchio mondo

La vecchia ragazza

Fan*ulo il vecchio mondo

[Coro]

Vieni, vieni a vedere

Vieni qui e fammi vedere

