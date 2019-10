Lazza – Re Mida (Aurum) e Re Mida (Piano solo) sono i nuovi album: info e titoli delle canzoni

Non pago del successo dell’ultima fatica discografica Re Mida, rilasciata lo scorso 1° marzo e certificata Oro il successivo giugno, il rapper milanese Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è pronto a pubblicare due nuove versioni dell’album battezzate Re Mida (Aurum) e Re Mida (Piano solo), entrambe out il 4 ottobre 2019 via 333 Mob/Universal Music Italia, nel classico CD e in download digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming. I titoli delle canzoni di Re Mida Aurum e quelle incluse in Piano solo.

La riedizione Aurum, includerà quindici delle diciassette tracce racchiuse nell’ultimo disco, il secondo in studio, più ben 5 inediti, tra i quali il singolo Ouver2re, uscito il 27 settembre 2019. Le tracce “scartate” Da Re Mida, apprezzato per essersi rivelato la giusta miscela di testi, musicalità e stile, sono “No Selfie” (Ft. Giaime) e “Netflix REMIX” (Ft. Kaydy Cain).

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti sono Capo Plaza & Sfera Ebbasta sulle note di Gigolò e la Dark Polo Gang In Milliond Dollar. Questi artisti si aggiungono ai vari Gué Pequeno, Izi, Luchè, Tedua e Fabri Fibra, ospiti della prima edizione.

Ma tornando al singolo Ouver2re, unica novità che abbiamo al momento avuto modo di apprezzare, nella prima tranquillissima parte, Lazza rappa accompagnato dal solo pianoforte, mentre nella seconda e più breve parte, subentra la base trap e l’autotune e… i toni si accendono. Come detto, in questa track il rapper suona il piano, perché si è scelto di includerla anche nella tracklist della versione Piano solo, che presenta 8 delle tracce tratte da Re Mida, 8 fantastiche versioni pianoforte e voce, che ci faranno scoprire il lato più introspettivo dell’artista.





Questi due album, che chiudono la trilogia, sono ovviamente legati tra loro ma al contempo differenti per mood, atmosfere e contenuti. Lazza è stato di parola: aveva annunciato che nel 2019 avrebbe rilasciato tre dischi e per la gioia dei fan, così è stato.

Re Mida Aurum tracklist (Lazza album 2019)

Per sempre Box logo (feat. Fabri Fibra) Re Mida Morto mai Netflix [Video Ufficiale] Superman 2 cellulari Cazal (feat. Izi) 24H Catrame (feat. Tedua) Povero te Desperado Iside (feat. Luchè) Gucci Ski Mask (feat. Gué Pequeno) Porto Cervo [Video Ufficiale] Ouver2re [ Novità ] Gigolò (Ft. Capo Plaza & Sfera Ebbasta) [ Novità ] Dry (La Mia Ora) [ Novità ] Million Dollar (Ft. Dark Polo Gang) [ Novità ] Frio [ Novità ]

Re Mida Piano solo tracklist

Ouver2re (piano solo) Re Mida Morto Mai Netflix Superman 24H Catrame feat. Tedua (piano solo) Desperado