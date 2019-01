Coma_Cose: audio e testo del nuovo singolo Via Gola

Via Gola è il nuovo singolo dei Coma Cose, emergente duo indie pop-rap composto da Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama e Francesca Mesiano, aka California. Il brano è disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming da venerdì 25 gennaio 2019 via Asian Fake.

Questo bel pezzo è stato scritto dagli interpreti e prodotto dai Mamakass, duo formato da Fabio “FabzTheDale” Dalè e Carlo “MidGuy” Frigerio.

La nuova canzone anticipa il rilascio del debut album HYPE·AURA, la cui uscita è fissata per il prossimo 15 marzo 2019 per Asian Fake.

Via Gola – Coma Cose – Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Cosa abbiamo preso non lo so, so che sfasa

Occhi pesti come Rocky, A$AP

Volevamo solo ritornare a casa

Su una 500 colore cirasa

Guarda caso non funziona l’app

Taglio l’anulare metti che mi volevi sposare

Zack, de la Rocha contro la macchina

Fai presto che è già mattina

È tutto così rallentato… che si può capire

Perché per raggiungere il nirvana a volte serve un’overdose di fucile, pam pam

Abbiamo preso il siero della verità

Ci confessiamo cose che mi sa

Che poi domani ci si pentirà

Mentre la scighera se ne va.





[Ritornello]

Cosa abbiamo preso non so

In questa notte lunatica

Per affrontare la rabbia

Bisogna avere una tattica

Sai capita

Qualcosa ci è volato via

Via dalla gabbia toracica

Rimane un osso di seppia

Per affilare la bocca

Sai capita.

[Ponte]

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola.

[Strofa 2]

Cosa abbiamo preso non lo so

So che sento come quando appoggi le conchiglie

Alice nel paese delle mie caviglie

Pensavo che le due “o” della scritta dei Doors

Fossero pastiglie

La Darsena è migliore della Costa Azzurra

Sarà forse che ho preso questa botta assurda

Però questo Naviglio è meglio della Senna

Che di sicuro non ci muori in curva

Taglian pupille come Buñuel

Animali a sangue caldo tipo vin brulé

Con la carne che va a fuoco sembra crème brûlée

Diventiamo tutti rossi come King Krule

Mi sento inadeguato ma mi piace

Metà mega para, metà mega pace

Davanti l’alba, la Luna dietro

Ti dico i miei segreti, ma non senti perché portano via il vetro.

[Ritornello]

Cosa abbiamo preso non so

In questa notte lunatica

Per affrontare la rabbia

Bisogna avere una tattica

Sai capita

Qualcosa ci è volato via

Via dalla gabbia toracica

Rimane un osso di seppia

Per affilare la bocca

Sai capita.

[Conclusione]

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola

Questa notte la mia gola

È messa peggio di via Gola.





Ascolta su: