Laura Pausini scoppia a piangere in diretta tv: il motivo commuoverà anche voi!

Laura Pausini è scoppiata a piangere durante la diretta di un famoso programma televisivo. Ecco il motivo delle sue lacrime.

Nata a Faenza, nel 1974, Laura Pausini è considerata una delle cantanti italiane più famose al mondo dato il suo successo all’estero e ai numerosi premi ottenuti fuori dal nostro Paese.

Cresciuta a Solarolo, da piccola affianca il padre nelle serate di lavoro, essendo l’uomo un cantante di pianobar, lungo la riviera romagnola e tra il 1987 e 1992 incide con lui tre demo.

Laura Pausini: il motivo delle lacrime

Nel ’91 supera le selezioni del Festival di Castrocaro ma non riesce ad arrivare in finale. L’anno seguente vince il concorso Sanremo Famosi ottenendo la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 1992, ma stranamente non viene chiamata.

Calca il palco del Teatro Ariston nel 1993, vincendo la sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine. Il suo primo album intitolato con il suo nome e cognome, registrato in pochissimo tempo e di notte per garantire di finire gli studi alla cantante, ottiene un enorme successo di vendite.

Data per favorita alla vittoria finale, partecipa al Festival di Sanremo 1994 classificandosi al terzo posto, dietro Giorgio Faletti e Aleandro Baldi.

Nello stesso anno pubblica il suo secondo album che la spinge nel mercato internazionale ricevendo il Premio Europa come miglior artista italiana che ha venduto di più nel mondo.

Nel tempo la sua fama all’estero è cresciuta sempre più e nel 2006 vince un Grammy Award nella categoria Miglior Album Pop Latino con Escucha, diventando la prima donna italiana a vincere un premio.

Il pianto ad X Factor

Grazie alla sua notorietà in America Latina e nei paesi Iberici, diventa coach della versione spagnola di The Voice.

Nel 2020 firma assieme a Niccolò Agliardi il testo della versione in italiano del brano Io si (Senn) creata nella versione originale da Diane Warren. La canzone in Italiano accompagna il film La vita davanti a sé in tutte le versioni internazionali oltre che a quella nazionale.

Grazie a questo brano vince nel 2021 un Satellite Award, un Nastro d’Argento e un Golden Globe come miglior canzone originale e viene nominata nella stessa categoria ai Premi Oscar e ai David di Donatello senza però risultare vincitrice.

Laura Pausini, si è mostrata commossa durante le selezioni di X Factor in Spagna dove ha ricoperto il ruolo di giudice e coach.

La donna è scoppiata in lacrime quando un concorrente si è esibito su una canzone dedicandola a sua madre volata in cielo.

“Vorrei che tua madre senta un si” ha dichiarato la cantante con gli occhi lucidi nei confronti del ragazzo selezionato.