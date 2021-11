Laura Pausini, dove abita la cantante? La casa è stupenda | che invidia

Laura Pausini è una delle cantanti e cantautrici italiane più famose nel nostro paese, ma anche molto all’estero: è una professionista di caratura internazionale. Oggi ha 47 anni, nasce a Faenza, il suo compagno di vita è Paolo Carta, dalla quale ha avuto una figlia di nome Paola. Ma sapete dove abita? La sua casa è da sogno.

Nel 1993 Laura Pausini vince il Festival di Sanremo, nella categoria nuove proposte, con la canzone La solitudine, un successo il suo brano che piace tantissimo ai giovani, ma non solo. E l’anno successivo riconferma il suo talento, classificandosi al terzo posto con la canzone Strani amori.

In tanti paesi, oltre l’Italia, il pubblico inizia ad amarla dopo i primi singoli di successo, e in poco tempo diventa una delle cantanti italiane – se non l’unica nostrana – ad essere amata in molti altri paesi. Il successo avuto la porta ad incidere brani anche in altre lingue, come: portoghese francese, spagnolo, inglese, latino.

E la sua grande notorietà la porta a tante collaborazioni con artisti di caratura mondiale, alcuni di loro sono: Michael Bublé, Andrea Bocelli, Phil Collins, Michael Jackson e tanti altri nomi altisonanti. Tra questi anche il grande maestro scomparso da poco Ennio Morricone. Laura oggi è un’artista molto pagata ed è per questo che si può permettere di vivere in una casa da sogno.

Dove abita la Pausini?

Laura dall’inizio della sua carriera nel 1993, usa come tema delle sue canzoni amori adolescenziali e per questo riscuote un successo enorme soprattutto tra i più giovani. Dopo alcuni anni inizia ad avere un impronta più matura, ricevendo consensi positivi anche dalla critica. La sua voce possente fa il giro del mondo.

Nella sua carriera riceve tantissimi premi e riconoscimenti, alcuni dal The Sun, che la reputa tra le cantanti che non saranno mai dimenticate.

Ha ricevuto il Grammy Award con l’album, Resta in ascolto ma anche tanti tanti altri premi e riconoscimenti. Il suo ultimo riconoscimento risale a quest’anno, ricevendo il Golden Globe per la migliore canzone originale, con il brano Io Sì, e per lo stesso brano anche il Satellite Award.

Insomma una cantante, un’artista di cui andare fieri: la sua carriera è stati piena di concerti ed album stravenduti, che con il tempo le hanno permesso di accumulare un bel po’ di soldini e togliersi qualche sfizio come comprare una casa che fa invidia a tutti.

La casa di Laura Pausini, da invidia

Laura Pausini vive in una casa sita a Miami con il suo compagno di vita Paolo Carta, stanno insieme dal 2005. Miami è una delle città più in voga degli Stati Uniti e i due vivono in un grazioso appartamento, insieme alla loro figlia Paola.

Alcune foto della loro casa postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, hanno ricevuto molti apprezzamenti da parte dei fan, in particolare il salotto, meraviglioso, dove a prevalere è il colore bianco, uno stile che si può definire chic.

Ma non mancano alcuni arredamenti particolari, come delle cassette di legno che sostituiscono il classico tavolino, e come si nota dalla foto anche uno splendido tappeto bianco con delle figure geometriche.

Ma quello che di più salta all’occhio è il camino, elegante e raffinato, addobbato con una coroncina di colore rosso e due splendidi candelabri. Insomma, la famosissima cantante italiana ha una casa da sogno, arredata con stile.