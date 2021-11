Laura Pausini: avete visto la figlia? È bellissima | la copia della mamma

Anche i figli degli artisti crescono: oggi la piccola Paola, figlia di Laura Pausini e del marito Paolo Carta, assomiglia tutta alla mamma. Il suo sorriso è proprio quello dell’amata artista emiliana.

Un nome, quello di Laura Pausini, che è noto in tutto il mondo. La grande Laura, infatti, con le sue canzoni ha emozionato generazioni intere non solo italiane, ma anche in all’estero. Ancora oggi, Laura è solita tradurre in più lingue le sue canzoni. In effetti, l’emozione è più forte se la lingua con cui la si canta rende immediatamente il significato.

Laura Pausini, sua figlia oggi? La sua fotocopia

La cantante ha sempre emozionato il suo pubblico con le sue canzoni: Laura Pausini però non ha fatto della carriera il suo unico obiettivo. Il sogno di cantare lo aveva sin da piccolina. L’abbiamo vista esibirsi in Tv per la prima volta al Festival di Sanremo quando era poco più che un’adolescente.

Il testo della sua canzone, La Solitudine, parlava proprio di un amore perduto, finito che ha fatto commuovere tutti.

Laura però sin da piccola aveva anche un altro sogno: quello di formare una famiglia.

Laura e la sua vita oggi

Accanto a Paolo Carta Laura ha trovato l’amore, quello vero che ha sempre cantato nelle sue famosissime canzoni.

Dopo una vita di successo, finendo anche per assaporare la carriera di conduttrice con accanto un’amica, l’attrice Paola Coltellesi.

La grande Laura però trova la sua dimensione ideale sono nella musica. E’ con il microfono tra le mani che si sente completamente a suo agio. Lo testimonia il fatto che, nonostante le sue canzoni siano stati dei successi, non abbia mai smesso di mirare in alto.

Laura però ama tanto anche passare del tempo in famiglia con la sua splendida Paola. La piccolina ha già un suo bel gruzzoletto di fan: la sua mamma condivide spesso scatti in famiglia con lei coinvolgendola nella sua passione.

Oggi non è più una bimbetta: Paola è già cresciutella e la somiglianza con la sua mamma è molto evidente.