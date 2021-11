Fedez fa una dedica strappalacrime al figlio Leone | Si commuove in diretta

Fedez durante un’intervista ha dichiarato al figlio una cosa bellissima a tal punto di commuoversi. Ecco le sue parole.

Fedez è uno dei cantanti più famosi e influenti degli ultimi anni dove grazie alla sua ironia e spigliatezza, si è conquistato una buona fetta di pubblico che lo segue assiduamente sui suoi profilo social, consacrandolo come uno dei cantautori più bravi del momento.

Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano ma cresce a Buccinasco nell’hinterland milanese, nel 1989. Dopo aver frequentato i primi anni del liceo artistico decide di lasciare la scuola per intraprendere un percorso nel campo musicale.

Fedez e la dedica a suo figlio

Nel 2007 incide il suo primo Ep e nel 2010 il pubblica il suo primo mixtape collaborando in parte anche con Emis Killa. Il successo arriva nel 2011 quando pubblica il suo primo album in studio intitolato Penisola che non c’è a cui segue dopo poco tempo il suo secondo album intitolato Il mio primo disco da venduto in cui collabora con molti artisti della scena rap come J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Nel 2013 pubblica tre video su Youtube condividendo con i suoi fan momenti della sua quotidianità e annunciando l’uscita del terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che riceve 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo numerose certificazioni ottenute con i singoli tratti dal suo quarto album Poop-Hoolista tra cui Cigno Nero in duetto con Francesca Michielin e Amore Eternit in cui collabora con la cantante Noemi, diventa giudice del talent show X Factor ricoprendo il ruolo per più edizioni vincendone una con il trionfo di un suo cantante: Lorenzo Fragola.

Dopo aver collaborato con J-Ax, con cui apre l’etichetta discografica Newtopia, finita per via di alcune divergenze, nel 2018 sposa l’influencer Chiara Ferragni. Dal loro matrimonio nascono due figli: Leone e Vittoria.

La coppia a dicembre sarà protagonista della serie-reality The Ferragnez che verrà pubblicata su Prime Video.

Il messaggio per Leone

Fedez è molto affezionato ai suoi figli come si può notare dalle sue storie di Instagram dove condivide ogni attimo con la sua famiglia.

Spesso l’uomo gioca con suo figlio maggiore Leone, detto Leo o Lello, prendendolo anche in giro o incitandolo a svegliare la madre intenta a dormire.

In un’ intervista di qualche tempo fa, il cantante ha dichiarato commosso che tutto quello che fa, lo sta facendo per dare a suo figlio un futuro migliore del suo passato.

“Chissà se mai vedrai questa cosa, probabilmente no” – dichiara Fedez -“Semmai Lello dovessi vedere questa intervista, sappi che da quando sei nato io sto lavorando per far si che il tuo futuro sia migliore del mio passato”.