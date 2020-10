Ivan Granatino e Clementino in duetto sulle note di Dinero: il testo e l’audio

Il rapper casertano Ivan Granatino e il collega avellinese Clementino hanno unito le forze in Dinero, nuovo scoppiettante singolo pubblicato il 23 ottobre 2020 e on air dallo stesso giorno. Il brano sarà racchiuso in un album in uscita nel 2021.

L’audio e il testo di questa simpatica canzone, scritta dagli interpreti insieme a Sergio Viola e prodotta dallo stesso Granatino con la collaborazione di Max D’Ambra e definita da Clementino “un tormentone invernale che, in chiave ironica, rispecchia i problemi della nostra società”.

Questa release, che da venerdì 30 ottobre sarà accompagnata dal videoclip diretto da Max Castelli, racconta quindi in maniera ironica uno spaccato della società odierna, slang, usi e costumi di una società che punta tutto sull’apparenza e poco sulla sostanza delle cose.

Testo Dinero Clementino, Ivan Granatino

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Eh, ohu, ah, woah

Granatino

Iena white

Tengo ‘na cosa ‘a ve dicere

Dincell’ fra’

chell’ che tiene nun è chello che si’

Qui comanda Dinero

conta sul’ chi tene

oro, pret’ e contant’

e s’atteggia manco fosse un cantante

Questo mondo nemmeno ti vede

se non ti compri un po’ di potere

qui comanda Dinero

e l’ammore nun vò cchiù penziere





Si fuma, si fuma pe’ nun ce penzà

se tira, se tira, se tira a campà

cammina, cammina, nun te fermà

e muovete, muovete, muovete fra’

Iena

Quante volte mi parli sopra

Ora si, fammi ragionare

Come striscia ancora sto cobra

La tua tipa va a pascolare

Con un drink all’Havana e coca

Sui navigli a Milano Moda (Iena)

Mi è sembrata un po’ spiritosa

Salutava dal mini rosa (Ciao)

Non parlare soltanto di me

La tua invidia che non riposa

Sto talmente più avanti che prima che chiedi la foto mi metto in posa

Così avanti che tu devi già partorire (uanama e chi si, oh)

E ora dammi il Dinero che vado a dormire

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Qui comanda chi mangia

chi si veste importante

e scavalca ‘e muntagn’

con Rolex, oro e diamant’

nel locale diventi un re

sbocciando bottiglie dentro il privè

qui comanda Dinero

e l’ammore nun vò cchiù penziere

Si fuma, si fuma pe’ nun ce penzà

se tira, se tira, se tira a campà

cammina, cammina, nun te fermà

e muovete, muovete, muovete fra’





Gratti così tanto che hai comprato i gratta e vinci

Iena spacca e vinci, ma saluti dalla tana delle tigri

se a rappare sono come il detersivo su tutte le superfici

Cicatrici di impennate sulle bici

Sul tetto in quarantena

Assieme a me la quarantIena, fate i bravi

‘Sti rapper sono come le tipe troppo rifatte che si fanno i selfie, tutti tali e quali

Io che muovo le cose

Solo con il pensiero

Faccio il super eroe

E ci credo davvero

Tutti esperti alla breaking band

Giro con la mia baby gang

Il tuo pubblico è deficiente

Il mio pubblico è intelligente

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Muovete fra-ah-ah

Muovete fra, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh