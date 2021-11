Claudio Baglioni: che titolo di studio ha? La rispota vi lascerà senza parole

Il grande artista ha alle spalle una carriera invidiabile. La sua musica, le sue canzoni, hanno fatto il giro del mondo. Claudio Baglioni è amatissimo sia in Italia che all’estero ma nessuno immagina quel è stato il suo percorso di studi. Solo i veri appassionati sanno qual è il suo titolo di studio.

Ha sempre dimostrato di avere talento non solo nella musica ma anche nello spettacolo in generale. I suoi concerti, infatti, sono sempre stati un piacere per le orecchie e per il cuore.

Claudio Baglioni, sapete che titolo di studio ha? Ecco tutta la verità

Si conoscono tante curiosità su Claudio Baglioni. Il cantante ha avuto l’onore e il piacere di condurre anche uno dei Festival più amati dagli italiani, Sanremo. La storica kermesse di musica ha sempre tenuto davanti allo schermo milioni di italiani e condurla è stato un modo, per Claudio, di coronare una carriera piena di successi.

Una ciliegina sulla torta che molti suoi colleghi vorrebbero avere l’opportunità di mettere. Di certo non sono mai passate inosservate le sue doti artistiche, ma nemmeno quelle culturali.

Claudio ha sempre dato prova di avere una gran cultura non solo sul piano musicale, artistico. Sapete quali sono stati i suoi studi? Resterete senza parole.

Claudio si è laureato, ecco in cosa

Il grande Baglioni ha avuto un percorso di studio notevole. Dopo il diploma da geometra ottenuto con grandi difficoltà, il cantante si è impegnato in maniera più seria negli studi finendo addirittura per laurearsi in architettura in tarda età.

Tra l’altro a giudicare dal voto ottenuto, Claudio si è impegnato parecchio per ottenerla. Il cantante, infatti, si è laureato con 108/110 presso la facoltà di architettura “Valle Giulia” a Roma.

Una grandissima soddisfazione da parte del cantante. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno e questo Claudio ce lo ha dimostrato più volte.