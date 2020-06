Angelo Famao: leggi il testo e guarda il video della contagiosa Portami Con Te

Da venerdì 26 giugno 2020 è online il video ufficiale che accompagna Portami Con Te, nuova travolgente canzone di Angelo Famao, con un testo pieno di belle parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire.

Questa ragazza, viene nel filmato rappresentata da una bella mora, con la quale il protagonista trascorre meravigliosi momenti. Questo forte e armonico legame sembra tuttavia doversi spezzare, in quanto un treno attende codesta fanciulla…

Non pago del successo di Questa Notte, il cantante neomelodico siciliano torna con questa gradevole e contagiosa traccia, caratterizzata da sonorità che stanno letteralmente facendo impazzire i sempre più numerosi fan.

Testo e Musica: Emanuele Marcellino

Arrangiamenti: Mario Parise

Registrato e Mixato presso gli studi BLUEMUSIC – (Catania)

Video: SAYMAR

Distribuito da BLUEMUSIC Produzioni discografiche

Angelo Famao – Questa Notte testo

[Strofa 1]

Il sole ed il mare

le notti d’amore ci aspettano già

p c fa nnammura

Odio tutt o calore

stammore sincer

con ? o mar

tu si p me

[Ritornello]

Non ti voglio soltanto per un’ora

voglio accarezzare la tua pelle scura

vieni qui con me (vieni qui con me)

voglio solo te (voglio solo te)

Non mi dire che devi andare ora

se rimani ti porto sulla luna

amo solo te (amo solo te)

m fai vivr’ (m fai vivr’)

[Post-Ritornello]

Sei l’inizio di una storia vera

sei tu quello che sempre quello che io vorrei

sfiorami l’anima con le dita

portami con te nella tua vita

portami con te, oh no (oh no)

[Strofa 2]

Non ti fermare

voglio il tuo sapore sulle labbra mie

si chi mill pazzie





Piglit o core senza m fa male

da oggi lo giuro: sei soltanto mia

[Ritornello]

Non ti voglio soltanto per un’ora

voglio accarezzare la tua pelle scura

vieni qui con me (vieni qui con me)

voglio solo te

Non mi dire che devi andare ora

se rimani ti porto sulla luna

amo solo te (amo solo te)

m fai vivr’ (m fai vivr’)

[Post-Ritornello]

Sei l’inizio di una storia vera

sei tu quello che sempre quello che io vorrei

sfiorami l’anima con le dita

portami con te nella tua vita (tua vita)

portami con te, oh no (oh no)

[Pre-Ritornello]

Non ti voglio soltanto per un’ora

voglio accarezzare la tua pelle scura

vieni qui con me

voglio solo te

Non mi dire che devi andare ora

se rimani ti porto sulla luna

amo solo te (amo solo te)

m fai vivr’ (m fai vivr’)

[Ritornello]

Non ti voglio soltanto per un’ora

voglio accarezzare la tua pelle scura

vieni qui con me (vieni qui con me)

ij voglio solo te (voglio solo te)

Non mi dire che devi andare ora

se rimani ti porto sulla luna

amo solo te

m fai vivr’ (m fai vivr’)

[Post-Ritornello]

Sei l’inizio di una storia vera

sei tu quello che sempre quello che io vorrei

sfiorami l’anima con le dita

portami con te nella tua vita (tua vita)

portami con te, oh no (oh no)

portami con te