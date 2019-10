Lali – LALIGERA: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna LALIGERA, singolo di Lali Espósito disponibile dall’11 ottobre 2019 via Sony Music.

Scritta con la collaborazione di Rec808, Rafael Arcaute, Federico Vindver, Gino The Ghost e Angel López, la nuova canzone anticipa il quarto album in studio della cantautrice argentina, successore di “Brava”, che dovrebbe uscire nel 2020.

Nel brano, l’artista canta come una ragazza del sud sia riuscita ad avere successo partendo da zero. Ovviamente stiamo parlando della la sua storia, la sua infanzia, la sua carriera e come sia riuscita a divenire pioniere del Pop argentino e ad essere un’artista riconosciuta a livello internazionale.

Lali – LALIGERA Testo e Traduzione

[Verso 1]

Una chica del sur (Woo!)

Que desde el norte todos la pueden ver

Es la reina de la calle (Calle)

Y no necesita nada caro (Ahá)

Si la ves dile (Uh)

Que aunque lo intenten no la van a callar

Si la ves dile (¿Qué?)

Que sola tiene que acelerar

Una ragazza del sud (Woo!)

Che tutti possono vedere dal nord

Lei è la regina della strada (strada)

E non hai bisogno di nulla di costoso (Aha)

Se la vedi, dille (Uh)

Che anche se ci provano non la faranno tacere

Se la vedi dille (cosa?)

Che deve solo accelerare

[Pre-Coro]

Tengan cuidado

Que tengan cuidado

Que tengan cuidado, cuidado

Que, que tengan cuidado

Que no puedo parar

Que tengan cuidado, cuidado

Fai attenzione

Fai attenzione

Fai attenzione, attenzione

Fai attenzione

Non riesco a fermarmi

Fai attenzione, attenzione

[Coro]

Lali, la ligera

Chiquita y veloz

Pura dinamita todos dicen que soy (Oh-oh-oh)

A los míos represento donde quiera que voy

Lali, la leggerezza

Piccola e veloce

Dicono tutti che sono pura dinamite (Oh-oh-oh)

Rappresento la mia gente ovunque io vada

[Verso 2]

Desde cero

Todo lo que tengo es mío desde cero

Nací con brillo pero sin dinero

Para ganarme sola el mundo entero

Eso es lo que quiero, eh





Da zero

Tutto quello che ho è mio partendo da zero

Sono nata con lucentezza ma senza soldi

Per conquistare da sola il mondo intero

Questo è quello che voglio, eh

[Pre-Coro]

Tengan cuidao’

Que tengan cuidao’ (Cuidado)

Que tengan cuidao’, cuidado

Que, que tengan cuidao’

Que no puedo parar

Que tengan cuidao’, cuidado

Fai attenzione

Fai attenzione (attenzione)

Fai attenzione, attenzione

Fai attenzione

Non riesco a fermarmi

Fai attenzione, attenzione

[Coro]

Lali, la ligera

Chiquita y veloz

Pura dinamita todos dicen que soy

Lali, la ligera

Porque soy bien feroz

A los míos represento donde quiera que voy

Lali, la leggerezza

Piccola e veloce

Dicono tutti che sono pura dinamite

Lali, la luce

Perché sono molto feroce

Rappresento la mia gente ovunque io vada

[Puente]

Lali, la ligera

Donde pasa nada queda

Lali, la ligera

Como una Lambo en la carretera

Lali, la ligera

Sálvese quien pueda

Lali, la ligera

Donde pasa nada queda

Lali, la luce

Dove passa non rimane niente

Lali, la luce

Come un Lamborghini sulla strada

Lali, la luce

Si salvi chi può

Lali, la luce

Dove passa non rimane niente





[Verso 3]

Hey, yeah

Todo lo que ves es mío y no se vende

Todo lo que siento, tú también lo sientes

Con este booty argento que te enciende

Yeah, yeah

Ehi si

Tutto quello che vedi è mio e non è in vendita

Tutto ciò che sento, lo senti anche tu

Con quel lato b color argento che ti eccita

Si si

[Outro]

Lali, la ligera (Yeah)

Lali, la ligera (Cuidao’, cuidado)

Lali, la ligera (Yeah)

Lali, la ligera (Cuidao’, cuidado)

Yeah

Tengan cuidao’, cuidado

Que no puedo parar

Que tengan cuidao’, cuidado

Lali

Sálvese quien pueda (Eh)

Lali, la luce (Sì)

Lali, la luce (stai attento, stai attento)

Lali, la luce (Sì)

Lali, la luce (stai attento, stai attento)

Sì

Stai attento, attento

Non riesco a fermarmi

Stai attento, attento

Lali

Si salvi chi può (Eh)





