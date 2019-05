La Badante – Superficiale: video e testo

Dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2019 è disponibile dappertutto il nuovo singolo dei La Badante che si intitola Superficiale. Leggi il testo e ascolta il brano.

Da domani è on air per la prima volta in Italia questo ancora misterioso collettivo musicale e il loro il primo brano inedito, che arriva dopo il successo di 1 anno fa dell’album “L’Amore è un algoritmo borghese”, al cui interno erano presenti brani dei Fangoria (duo synthpop spagnolo composto dalla cantante Alaska e da Nacho Canut), tradotte in italiano e reinterpretate in chiave contemporanea. Quel disco è andato forte in Spagna, raggiungendo la quarta posizione nella classifica delle canzoni più scaricate su iTunes.

E’ ora il momento di questo interessante ed orecchiabile pezzo, che denuncia ironicamente la superficialità, molto in voga in quest’epoca. Dal 16 maggio, è disponibile su Youtube il video, che sarebbe più corretto definire lyric video, che accompagna la nuova canzone.

Testo

Download su: Amazon – iTunes

Di zeitgeist io non parlo

non me la sento

Nemmeno di schadenfreude

che poi mi pento

Non c’è un buon motivo di sfoggiare zelo

e compiacimento erudito

Smetto di pensare

tanto che lo faccio a fare

M’indigno laico dei gattini e mi sposto Non c’è una ragione per la quale io non dica sempre

Quello che penso

Antivaccinista per di più terrapiattista

Io sono questo sono così

Non c’è un buon motivo di sfoggiare zelo

e compiacimento erudito

Smetto di pensare

tanto che lo faccio a fare

Superficiale





Ascolta su:

Youtube – Lyric Video

Spotify

Deezer