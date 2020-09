Tiromancino – Finché ti va: ascolta la nuova romantica e bella canzone (con testo)

Li avevamo lasciati con Vento Del Sud e poi il silenzio, un silenzio durato quasi quindici mesi, ma eccoli tornare con Finché ti va, comeback dei Tiromancino, disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 11 settembre 2020.

Il testo e l’audio di questa bella, malinconica e dolce canzone, scritta da Federico Zampaglione e Luigi Sarto, composta da Giuseppe D’Albenzio e Camilla Capolla e prodotta da Zampaglione con la collaborazione di Jason Rooney.

Si tratta di un brano che vive in bilico tra classicismo e modernità sia nell’arrangiamento che nella produzione, che anticipa il futuro dodicesimo progetto discografico, successore di Nel respiro del mondo (aprile 2016).

In questa release, la seconda con la Virgin Records, label con la quale la band ha condiviso numerosissime soddisfazioni, Federico canta una storia d’amore: “Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare” ha affermato il frontman dello storico gruppo capitolino, formatosi nel lontano 1989.

Finché ti va Tiromancino Testo

[Strofa 1]

Mi hai trovato prigioniero di una vita sempre uguale

tienimi la mano… mentre la città scompare

parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case

io e te… e tanto il resto è tutto un cinema di scuse

i nostri guai si fanno piccoli e più piccoli ora che riusciamo a ridere di noi

mentre giri tra i miei dischi prendi pure tutto ciò che vuoi





[Ritornello]

Puoi rimanere qui finché ti va

riempire tutto dei vestiti tuoi

anche se questo non lo dico mai

puoi rimanere qui finché ti va

questo momento sa di eternità

ti resta addosso e poi non se ne va

[Strofa 2]

Occhi negli occhi come in una canzone di Dalla

dove c’è sempre la luna accesa e qualche stella

i nostri sogni sono piccoli asteroidi che cadono dal cielo su di noi

mentre giri tra i miei dischi prendi pure tutto ciò che vuoi

[Ritornello]

Puoi rimanere qui finché ti va

riempire tutto dei vestiti tuoi

anche se questo non lo dico mai

puoi rimanere qui finché ti va

questo momento sa di eternità

ti resta addosso e poi non se ne va





[Ponte]

Porti luce in mezzo al mio disordine

e mi spingi a fare meglio e non demordere

vedo il versante scordato della vita

mi rialzo e finisco la partita

quanta gente ormai ho lasciato perdere

mi portava confusione e tanta polvere

hai presente quando vuoi cambiare strada

e decidi che ritorni tu alla guida?

[Ritornello]

Puoi rimanere qui finché ti va

riempire tutto dei vestiti tuoi

anche se questo non lo dico mai

puoi rimanere qui finché ti va

questo momento sa di eternità

ti resta addosso e poi non se ne va





